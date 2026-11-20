Wie stehen für den GAK die Quoten, wenn es am Samstag daheim gegen Tabellenführer Rapid geht? Der Klub weiß es nun ganz genau! Just am Tag vor dem Schlager präsentierten die Grazer mit dem Wettanbieter „NEO.bet“ einen neuen Sponsoringpartner. Künftig wird das Logo des Unternehmens das Tormanntrikot an der Vorderseite zieren sowie auch im Stadion und der Webpräsenz präsent sein. Für das Unternehmen ist der GAK der erste Klub in der Bundesliga, mit BW Linz in der zweiten Liga oder auch Werder Bremen in der deutschen Bundesliga arbeitet man aber mit anderen namhaften Vereine zusammen.