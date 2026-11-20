Am Samstag empfängt der GAK Tabellenführer Rapid. Schon einen Tag zuvor gab es bei den Grazern erfreuliche Nachrichten, denn mit „NEO.bet“ konnte man einen neuen Sponsor an Land ziehen. Der Wettanbieter ist damit erstmals in der heimischen höchsten Liga vertreten und ist unter anderen auch Partner vom deutschen Bundesligisten Werder Bremen.
Wie stehen für den GAK die Quoten, wenn es am Samstag daheim gegen Tabellenführer Rapid geht? Der Klub weiß es nun ganz genau! Just am Tag vor dem Schlager präsentierten die Grazer mit dem Wettanbieter „NEO.bet“ einen neuen Sponsoringpartner. Künftig wird das Logo des Unternehmens das Tormanntrikot an der Vorderseite zieren sowie auch im Stadion und der Webpräsenz präsent sein. Für das Unternehmen ist der GAK der erste Klub in der Bundesliga, mit BW Linz in der zweiten Liga oder auch Werder Bremen in der deutschen Bundesliga arbeitet man aber mit anderen namhaften Vereine zusammen.
„Bestätigt unseren Weg“
„Mit NEO.bet gewinnen wir einen Partner, der im Fußballsponsoring viel Erfahrung mitbringt und sich ganz bewusst für den GAK entschieden hat. Dass ein internationales Unternehmen seinen ersten Schritt in die Bundesliga mit uns macht, freut uns und bestätigt unseren Weg“, sagt Geschäftsführer Lukas Kokail in einer Aussendung des Klubs. „Und wenn das Logo am Tormanntrikot künftig im Bild ist – am Besten nach der ein oder anderen Parade – freuen sich wohl beide Seiten um so mehr.“
Der Stadtklub verbindet über 120 Jahre Tradition mit einer außergewöhnlich leidenschaftlichen Fangemeinde. Es ist uns eine Ehre, diesen Weg gemeinsam zu gehen.
Eva Maria Klauser
Ebenso erfreut über die neue Partnerschaft ist Eva Maria Klauser, Country Manager von „NEO.bet“ in Österreich: „Wir freuen uns sehr, ab sofort Partner des GAK 1902 zu sein. Der Stadtklub verbindet über 120 Jahre Tradition mit einer außergewöhnlich leidenschaftlichen Fangemeinde, und es ist uns eine Ehre, diesen Weg künftig gemeinsam zu gehen. Mit der Partnerschaft möchten wir den Fans besondere Momente bieten und unser Engagement in Österreich langfristig ausbauen.“
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