Schoko-Adventkalender: 13 süße Klassiker im Test

Viele Käufer entscheiden sich spät

Der große Ansturm auf die Schoko-Kalender dürfte dieser Tage kommen. Wie die Zahlen aus dem letzten Jahr zeigen, wurde rund die Hälfte der Kalender zwischen dem 3. und dem 23. November gekauft. Auf die letzte Novemberwoche allein entfielen 31 Prozent. Die stärksten Tage waren der Black Friday und sogar der 1. Dezember, als das erste Türchen schon offen war! Es bleibt also noch genügend Zeit, eine Wahl zu treffen.