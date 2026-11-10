Manufacturer from Linz
Attacks on Refrigerated Display Cases: “The Threat Will Increase”
Last week, hackers attacked freezer cases in supermarkets across Europe. One of the largest manufacturers of such refrigeration systems is based in Linz. How were the cybercriminals able to manipulate the freezer cases, and how safe will our food be in the future? Hauser manager Peter Breitenfellner provides answers.
“This just makes us furious! Last night, our refrigeration systems were heated up to 50 degrees as a result of a cyberattack. Vast quantities of food had to be thrown away”—that’s what the Edeka supermarket in Reisbach, Bavaria, reported last week, less than 60 kilometers from the Upper Austrian border. Like many others in Europe, the store fell victim to previously unknown hackers who destroyed tons of food by attacking refrigeration systems.
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