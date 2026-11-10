4 Teenager sterben bei Horrorunfall in Deutschland

Lenker wohl zu schnell unterwegs

Kurz nach dem Ortseingang von Weslarn war das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Wie es zu dem folgenschweren Unfall kommen konnte, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei vermutet, dass der Wagen deutlich zu schnell unterwegs gewesen war. Die Unfallstelle befindet sich innerhalb einer Tempo-50-Zone.