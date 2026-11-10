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Mit Baum kollidiert

4 Teenager sterben bei Horrorunfall in Deutschland

Ausland
10.11.2026 08:15
Spezialisten der Polizei untersuchten noch in der Nacht die Unfallstelle, vermaßen den Bereich ...
Spezialisten der Polizei untersuchten noch in der Nacht die Unfallstelle, vermaßen den Bereich und sicherten Spuren.(Bild: Kerschbaummayr Werner (Symbolbild))
Porträt von krone.at
Von krone.at

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Nordrhein-Westfalen in Deutschland sind vier Jugendliche ums Leben gekommen. Ihr Auto war am späten Montagabend bei Bad Sassendorf gegen einen Baum geprallt. Die Polizei geht derzeit von überhöhter Geschwindigkeit als Unfallursache aus.

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Der Notruf ging gegen 23.30 Uhr bei der Feuerwehr ein. Als die Einsatzkräfte eintrafen, fanden sie den betreffenden Audi völlig zerstört am Straßenrand vor. Eine Notärztin war zufällig bereits an der Unfallstelle und hatte vier Insassen gezählt, drei Burschen und ein Mädchen zwischen 16 und 18 Jahren.

Lenker wohl zu schnell unterwegs
Kurz nach dem Ortseingang von Weslarn war das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Wie es zu dem folgenschweren Unfall kommen konnte, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei vermutet, dass der Wagen deutlich zu schnell unterwegs gewesen war. Die Unfallstelle befindet sich innerhalb einer Tempo-50-Zone.

Der 18-jährige Fahrer aus Dortmund sowie die weiteren drei Insassen – ein 16-Jähriger aus Unna, eine 16-Jährige aus Attendorn und ein 19-Jähriger aus Attendorn – wurden im Audi eingeklemmt. Trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen starben sie noch an der Unfallstelle.

Polizei und Notfallseelsorger informierten die Angehörigen noch in der Nacht und betreuten die Familien.

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