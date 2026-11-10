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Nach zwanzig Jahren

Dieses Kult-Musical kehrt jetzt zurück nach Wien

Kultur
10.11.2026 07:00
Lukas Perman und Marjan Shaki im „Krone“-Interview.
Lukas Perman und Marjan Shaki im „Krone“-Interview.(Bild: Imre Antal)
Porträt von Franziska Trost
Von Franziska Trost

Nach zwei Jahrzehnten bringen Lukas Perman und Marjan Shaki „ihr“ Musical „Romeo & Julia“ zurück auf die Wiener Bühne. Die Rollen, mit denen sie einst den Wiener Musicalhimmel eroberten, überlassen sie diesmal aber der Jugend. 

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Als sie das erste Mal gemeinsam auf der Bühne des Raimundtheaters standen, da eroberten sie nicht nur die Herzen der Wiener – sondern auch das Herz des jeweils anderen. Was mit „Romeo & Julia“ begann, wurde für Marjan Shaki und Lukas Perman zu ihrer ganz persönlichen Liebesgeschichte – im Gegensatz zu ihren tragischen Bühnenfiguren zum Glück mit Happy End.

„Kaum zu glauben, dass das schon wieder 20 Jahre her ist. Aber wenn ich bedenke, wie viel wir seitdem erlebt haben – dass wir vier Kinder bekommen haben und der Große jetzt auch schon zwölf ist -, müssen ja ein paar Jahre vergangen sein“, lacht Lukas Perman im Interview mit der „Krone“.

Eine ganz besondere Zeitreise zum Jubiläum
Trotz des Erfolgs wurde das Musical von Gérard Presgurvic seither nicht mehr in Wien gezeigt. „Es gab immer Schwierigkeiten mit den Rechten, warum weiß ich nicht.“ Zum Jubiläum haben die beiden sie nun doch bekommen – und begeben sich auf eine ganz besondere Zeitreise.

Am 13. und 14. November bringen sie „Romeo & Julia“ in einer szenisch-konzertanten Inszenierung in die Stadthalle F. Dafür konnten sie auch einige Kollegen von einst gewinnen wie Carin Filipčić (Amme), Mark Seibert (Tybalt) und Mathias Edenborn (Benvolio).

Lukas und Marjan frisch verliebt im Raimundtheater .
Lukas und Marjan frisch verliebt im Raimundtheater .(Bild: Alexander Tuma)

„Es berührt mich emotional schon sehr“, gesteht Marjan Shaki. „Es war damals in vielerlei Hinsicht eine so intensive Zeit für uns. Wir hatten beide zum ersten Mal eine Hauptrolle, dazu kam dann diese große frische Verliebtheit. Vielleicht liegt es auch daran, dass das Musical seither bei uns nie mehr aufgeführt wurde, dass ich so sentimental werde.“

Romeo & Julia

In Frankreich wurde „Romeo & Julia“ von Gérard Presgurvic zu einem der größten Musicalhits aller Zeiten. Insgesamt zog es weltweit 11 Millionen Besucher in seinen Bann. Zum 20-Jahre-Jubiläum in der Wiener Stadthalle wird die gesamte Musik der Wiener Version von 2005/06 nach den Arrangements von Christian Kolonovits aufgeführt. 

Das Zepter übergeben sie der Jugend
Noch einmal in die Titelrolle schlüpfen wollte sie allerdings nicht. „Zum einen empfinde ich es als seltsam, mit 46 eine 14-Jährige zu spielen. Gerade bei einer Rolle, die als Sinnbild für Jugend und erste Liebe steht. Außerdem ist es auch nicht gerade elegant, sich selbst in die Titelrollen zu setzen, wenn man das Stück inszeniert.“

Die Jugend übernimmt das Zepter: Lukas Mayer als „Romeo“ mit seiner „Julia“ Amelie Sarich.
Die Jugend übernimmt das Zepter: Lukas Mayer als „Romeo“ mit seiner „Julia“ Amelie Sarich.(Bild: Imre Antal)
Die Jugend übernimmt das Zepter: Lukas Mayer als „Romeo“ mit seiner „Julia“ Amelie Sarich.
Die Jugend übernimmt das Zepter: Lukas Mayer als „Romeo“ mit seiner „Julia“ Amelie Sarich.(Bild: Imre Antal)

Und so übergeben sie dieses Zepter an die Jugend: Lukas Mayer, der bereits den „Tod“ aus „Elisabeth“ spielte, ist der neue Romeo, seine Julia spielt die Newcomerin Amelie Sarich. Sie ist die Tochter eines anderen Musical-Traumpaars - Ann Mandrella und Drew Sarich. Das Ensemble besteht aus Studierenden der Musik und Kunst Privatuniversität Wien (MUK). „Die waren zum Teil noch nicht geboren, als wir damals auf der Bühne standen“, schmunzelt Perman.

Beim Heiratsantrag noch einmal im Originalkostüm
Einmal schlüpfte Marjan übrigens doch noch in ihr Kostüm von einst, verrät sie: „Als mir Lukas in Paris den Heiratsantrag gemacht hat, da lag es plötzlich auf dem Bett des Hotelzimmers. Und ich musste es dann den ganzen Tag tragen“, lacht sie. „Bis zum Abendessen, bei dem auch unser Regisseur Redha Benteifour mit uns gefeiert hat. Quasi als Pater Lorenzo, schließlich hat er uns ja zusammengebracht.“

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Jetzt übernahm Perman selbst Regie und Inszenierung. „Es ist natürlich ein Experiment, weil viele mit den Erinnerungen von damals kommen werden. Aber es wird natürlich schon anders.“ Die Nachfrage nach Tickets war auf jeden Fall groß, es gibt nur noch wenige Restkarten. Im Idealfall also werden nicht noch einmal 20 Jahre bis zu einem Da Capo vergehen.

Die allerletzten Karten für „Romeo & Julia in Concert“ gibt es hier

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