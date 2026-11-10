Dieses Kult-Musical kehrt jetzt zurück nach Wien

Beim Heiratsantrag noch einmal im Originalkostüm

Einmal schlüpfte Marjan übrigens doch noch in ihr Kostüm von einst, verrät sie: „Als mir Lukas in Paris den Heiratsantrag gemacht hat, da lag es plötzlich auf dem Bett des Hotelzimmers. Und ich musste es dann den ganzen Tag tragen“, lacht sie. „Bis zum Abendessen, bei dem auch unser Regisseur Redha Benteifour mit uns gefeiert hat. Quasi als Pater Lorenzo, schließlich hat er uns ja zusammengebracht.“