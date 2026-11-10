Im Livestream: Österreichs Duell mit Deutschland!

Nach 50 (!) Jahren Pause erlebt der Amateur-Ländervergleich zwischen den ewigen Fußballrivalen heute (18 Uhr) eine Neuauflage. In Wals/Grünau trifft die Amateur-Auswahl Österreichs mit Spielern der vier Regionalligen auf die Deutsche Auswahl der dortigen fünf Regionalligen. Eingeladen wurden ausschließlich Spieler, die bisher keine Einsätze in den zwei rot-weiß-roten, den drei deutschen Profiligen oder ausländischen Profiklassen hatten. Bei uns gibt es das Spiel ab 17.55 Uhr live zu sehen!