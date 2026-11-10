„Hoeneß wäre als Erster auf Barrikaden gegangen“

„Ist nun einmal das Risko eines Vereins“

Was Matthäus außerdem stört: „Wenn Hoeneß auf das Thema Preis/Leistung abzielen sollte, dann müsste man auch auf der anderen Seite das Gehalt, speziell eines Michael Olise, mindestens verdoppeln, wenn nicht sogar verdreifachen, denn dessen Marktwert ist seit seiner Verpflichtung (50 Millionen Euro Ablöse) auf 150 bis 200 Millionen gestiegen.“ Es sei nun einmal das Risiko eines Vereins, nicht zu wissen, wie sich ein Spieler entwickelt beziehungsweise inwiefern er von Verletzungen verschont bleibt. Conclusio: „Wenn Musiala, weil er momentan nicht zur Verfügung steht, zu viel verdient, würden Olise oder andere Bayern-Spieler, die überperformen, auf der anderen Seite zu wenig verdienen.“