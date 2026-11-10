„Hoeneß wäre als Erster auf Barrikaden gegangen“

Mit seiner Andeutung, Jamal Musiala würde für das, was er leistet, zu viel verdienen, hat Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß für ordentlich Unruhe gesorgt. Auch Lothar Matthäus greift sich an den Kopf ...
Als Hoeneß in der BR-Sendung „Sonntags-Stammtisch“ auf Musiala und dessen neurologische Dysfunktion angesprochen worden war, hatte der 74-Jährige gemeint: „Der hat eine Krankheit, die nicht ohne weiteres heilbar ist, die aber durch Medikamente einigermaßen beherrschbar ist. Aber ob er jemals wieder diese Leistungsfähigkeit hat, die er mal hatte, jetzt kriegt er aber weiterhin Geld. Stellen Sie sich mal vor, der FC Bayern würde jetzt seinen Vertrag infrage stellen und sagen: Das, was er jetzt leisten kann, ist nicht mehr das, was im Vertrag stand.“
Eine unkluge Bemerkung, wie Matthäus findet. In seiner Sky-Kolumne schrieb der Weltmeister von 1990: „Wenn jemand anderes diese Aussagen getätigt hätte, wäre Hoeneß wahrscheinlich als Erster auf die Barrikaden gegangen. Ich glaube nicht, dass der FC Bayern glücklich darüber ist, denn der Verein hat momentan andere Themen.“
„Ist nun einmal das Risko eines Vereins“
Was Matthäus außerdem stört: „Wenn Hoeneß auf das Thema Preis/Leistung abzielen sollte, dann müsste man auch auf der anderen Seite das Gehalt, speziell eines Michael Olise, mindestens verdoppeln, wenn nicht sogar verdreifachen, denn dessen Marktwert ist seit seiner Verpflichtung (50 Millionen Euro Ablöse) auf 150 bis 200 Millionen gestiegen.“ Es sei nun einmal das Risiko eines Vereins, nicht zu wissen, wie sich ein Spieler entwickelt beziehungsweise inwiefern er von Verletzungen verschont bleibt. Conclusio: „Wenn Musiala, weil er momentan nicht zur Verfügung steht, zu viel verdient, würden Olise oder andere Bayern-Spieler, die überperformen, auf der anderen Seite zu wenig verdienen.“
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