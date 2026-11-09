Schmutzige Trennung hatte einen langen Anlauf

In den letzten Wochen spitzte sich die Situation zwischen Trainer und Vorstand immer mehr zu. Der Kontakt zwischen Sportboss David König und dem Trainerteam um Lessacher, Co-Trainer Marius Richter und auch Tormanntrainer Oliver Scheucher fror nahezu ein. So passte es auch ins schmutzige Bild, dass der Chefcoach von seiner Entlassung aus den Medien erfuhr. Sogar die Spieler wussten vor dem Trainer Bescheid. „Respektlos“ nannte es der Coach. Und dem ist auch nichts mehr hinzuzufügen.