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„Krone“-Kolumne

Schmutzige Trennung hatte einen langen Anlauf

Salzburg
09.11.2026 10:10
Am Ende herrschte eine hartnäckige Eiszeit zwischen Lessacher (li.) und König.
Am Ende herrschte eine hartnäckige Eiszeit zwischen Lessacher (li.) und König.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Mathias Funk
Von Mathias Funk

Christoph Lessacher verlor am Samstag seinen Trainerjob bei Regionalliga-Klub Hallein. Die Tennengauer informierten den 36-Jährigen nach der 1:2-Niederlage in Gurten. Mannschaft und Medien wussten es schon einige Tage zuvor. Eine „Krone“-Kolumne von Sportredakteur Mathias Funk.

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Allein an den Ergebnissen lag es nicht, dass sich die Wege zwischen Regionalliga-Klub Hallein und Cheftrainer Christoph Lessacher am Samstag nach dreieinhalb Jahren trennten. In Wahrheit war es ein Ende mit Ansage. Und dieses verlief über Monate hinweg fragwürdig.

Hallein hielt Augen nach Lessacher-Nachfolger schon im Herbst offen
In einer WhatsApp-Gruppe des Vorstands soll schon im Sommer Kritik am 36-Jährigen geäußert worden sein. Im Herbst verzichtete man in einer Krise auf Rückendeckung für das Trainerteam. Während mit dem Cheftrainer zu keinem Zeitpunkt gesprochen wurde, streckte man dafür im September seine Fühler nach möglichen Nachfolgern aus. Darunter auch Thomas Schnöll, von dem man prompt eine Absage kassierte.

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In den letzten Wochen spitzte sich die Situation zwischen Trainer und Vorstand immer mehr zu. Der Kontakt zwischen Sportboss David König und dem Trainerteam um Lessacher, Co-Trainer Marius Richter und auch Tormanntrainer Oliver Scheucher fror nahezu ein. So passte es auch ins schmutzige Bild, dass der Chefcoach von seiner Entlassung aus den Medien erfuhr. Sogar die Spieler wussten vor dem Trainer Bescheid. „Respektlos“ nannte es der Coach. Und dem ist auch nichts mehr hinzuzufügen.

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