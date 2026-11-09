29-Meter-Fichte für die Salzburger Altstadt

Noch am Montagvormittag ragte die mächtige Fichte in Golling an der Salzach in den Himmel. Wenige Stunden später soll sie bereits mitten in der Salzburger Altstadt stehen für den Christkindlmarkt. Dafür rückten am frühen Morgen die Berufsfeuerwehr und das Gartenamt der Stadt Salzburg mit einem Spezialkran an. Die „Krone“ war vor Ort, als die Arbeiter den rund 29 Meter hohen Baum sicherten, fällten und anschließend für seinen großen Auftritt vorbereiteten.