29-Meter-Fichte für die Salzburger Altstadt

Eine mächtige Gebirgsfichte aus Golling wird zum diesjährigen Christbaum am Salzburger Residenzplatz. Die „Krone“ war bei der Fällung dabei und erlebte, wie der grüne Riese für seine Reise in die Landeshauptstadt vorbereitet wurde.
Noch am Montagvormittag ragte die mächtige Fichte in Golling an der Salzach in den Himmel. Wenige Stunden später soll sie bereits mitten in der Salzburger Altstadt stehen für den Christkindlmarkt. Dafür rückten am frühen Morgen die Berufsfeuerwehr und das Gartenamt der Stadt Salzburg mit einem Spezialkran an. Die „Krone“ war vor Ort, als die Arbeiter den rund 29 Meter hohen Baum sicherten, fällten und anschließend für seinen großen Auftritt vorbereiteten.
Doch wie findet man eigentlich einen Christbaum dieser Größe? „Manchmal ist es Zufall, manchmal fragen wir direkt bei den Gemeinden nach“, erzählt Wolfgang Haider, Obmann des Salzburger Christkindlmarkts. Entscheidend sei, dass die Fichte möglichst frei steht, schön gewachsen ist und ein dichtes Nadelkleid besitzt. „Eigentlich ist es wie bei der Suche nach einem Christbaum für daheim“, erklärt Haider.
Nach der Fällung wurde der grüne Riese auf einen Spezialtransporter verladen. Damit die Äste während der Fahrt keinen Schaden nehmen, wurden sie zuvor sorgfältig zusammengebunden. Gegen 16 Uhr wird die Fichte am Residenzplatz erwartet, wo sie anschließend aufgestellt wird.
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