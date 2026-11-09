Schleedorf baut für seine Kleinsten

In Schleedorf wurde die neue Kleinkindbetreuung feierlich eröffnet. Bisher zählte der Ort zu den wenigen Gemeinden Salzburgs ohne Betreuungsangebot für unter Dreijährige. Dank zahlreicher freiwilliger Helfer ist damit jetzt Schluss.
Der Kindergarten wurde für rund 350.000 Euro erweitert und bietet nun acht Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren. Zwei neue Pädagoginnen wurden eingestellt, geöffnet ist täglich von 7 bis 14 Uhr. Platz für eine zweite Kleinkindgruppe wäre künftig ebenfalls vorhanden.
Die Bevölkerung der 1168-Einwohner-Gemeinde packte kräftig mit an. Landwirte spendeten Bauholz, Bauhofmitarbeiter halfen bei den Arbeiten und zahlreiche Freiwillige übernahmen Maler-, Bodenlege- und Reinigungsarbeiten.
Bürgermeisterin Martina Berger zeigte sich begeistert: „So viele haben mitgemacht, ich bin wirklich stolz auf unsere Bevölkerung.“
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