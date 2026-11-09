Stadt Salzburg öffnet Eisflächen für Hobbysportler

Mit einem zweiten Eingang und einer zusätzlichen Kassa bereitet sich die Stadt Salzburg auf den erwarteten Ansturm der Hobbyeisläufer vor. In der vergangenen Saison wagten sich knapp 65.500 Besucher auf die Freiflächen des Eiszaubers und der Eisarena. Los geht es heuer am Donnerstag, 12. November.