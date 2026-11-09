Stadt Salzburg öffnet Eisflächen für Hobbysportler

Mit einem zweiten Eingang und einer zusätzlichen Kassa bereitet sich die Stadt Salzburg auf den erwarteten Ansturm der Hobbyeisläufer vor. In der vergangenen Saison wagten sich knapp 65.500 Besucher auf die Freiflächen des Eiszaubers und der Eisarena. Los geht es heuer am Donnerstag, 12. November.
Damit alles rechtzeitig fertig wird, laufen die Arbeiten im Volksgarten bereits seit mehreren Wochen. Nach dem Aufbau der Unterkonstruktion wurden Kältematten verlegt. Diese lassen dank stark gekühltem Glykol das Wasser auf der Anlage gefrieren.
Neben dem Rundkurs im Freien öffnen zeitgleich auch die überdachten Freiflächen in der Eisarena. Diese stehen ab Donnerstag täglich von 10 bis 15 Uhr zur Verfügung.
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