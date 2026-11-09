Sicherheit am Bahnhof: Parteien gegen FPÖ-Idee

Die „Krone“ berichtete immer wieder über die Probleme beim Salzburger Hauptbahnhof. Stichwort Gewalt, Alkohol und Drogen. Nun wollte die FPÖ mit einem Antrag das Personal des Ordnungsamtes erhöhen, um dort die Sicherheit zu erhöhen. Doch die anderen Parteien waren bei der Budget-Sitzung am Montag alle dagegen.
Es ist ein „Kompromissvorschlag“ gewesen, betont der FPÖ-Chef in der Stadt, Paul Dürnberger gegenüber der „Krone“: Die Blauen hatten sich bislang ja für eine eigene Stadtwache für den Salzburger Hauptbahnhof ausgesprochen. Stattdessen brachten sie einen Antrag in die Budget-Sitzung der Stadt am Montag ein. Inhalt: eine Aufstockung des Ordnungsamtes um sechs Mitarbeiter, die gezielt für mehr Sicherheit beim Hauptbahnhof sorgen sollen. „Das wären Kosten von 300.000 Euro im Jahr“, erklärte er.
Doch die anderen Parteien im Stadtsenat, also SPÖ, KPÖ, ÖVP und Bürgerliste, stimmten geschlossen gegen den Vorschlag der Blauen. Was Dürnberger verwundert: „Es ist abstrus und schockierend, dass sich alle Parteien einig sind über die schlimmen Zustände beim Hauptbahnhof, aber mehr Präsenz von Sicherheitspersonal wollen sie trotzdem nicht.“
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