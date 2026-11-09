Sicherheit am Bahnhof: Parteien gegen FPÖ-Idee

Es ist ein „Kompromissvorschlag“ gewesen, betont der FPÖ-Chef in der Stadt, Paul Dürnberger gegenüber der „Krone“: Die Blauen hatten sich bislang ja für eine eigene Stadtwache für den Salzburger Hauptbahnhof ausgesprochen. Stattdessen brachten sie einen Antrag in die Budget-Sitzung der Stadt am Montag ein. Inhalt: eine Aufstockung des Ordnungsamtes um sechs Mitarbeiter, die gezielt für mehr Sicherheit beim Hauptbahnhof sorgen sollen. „Das wären Kosten von 300.000 Euro im Jahr“, erklärte er.