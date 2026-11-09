Stadt Salzburg muss tief ins Sparschwein greifen

FPÖ, Liste Salz und NEOS dagegen

Christoph Brandstätter (ÖVP) sprach von einem „soliden Kompromiss“, in dem sich auch die ÖVP wiederfinde. Ihm ist unter anderem wichtig, dass in die Sicherheit – konkret den Umbau der Feuerwache Bruderhof – investiert wird. Große Projekte wie der Bau einer Eishalle und eines zusätzlichen Hallenbads seien in Planung.