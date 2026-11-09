Bergretter: „Die Mädchen hatten wirklich Glück“

Zwei Mädchen gerieten in der Nacht auf Montag in Ebenau, unweit des Werkschulheims in Salzburg, in Not: Die beiden 14-Jährigen waren in einem Waldstück 50 Meter weit abgerutscht und konnten in einer steilen Rinne nicht mehr weiter. Retter seilten sich zu den beiden ab und befreiten sie aus der absturzgefährdeten Lage.
Kurz nach Mitternacht schlugen die beiden Schülerinnen Alarm: Sie waren in Ebenau in einem Waldstück 50 Meter weit in Richtung der Strubklamm abgerutscht. In einer Rinne in absturzgefährdetem Gelände blieben sie liegen und konnten nicht mehr weiter: „Sie waren verletzt, unterkühlt und durchnässt“, sagte Gerwin Andreas, Einsatzleiter bei der Bergrettung.
Mit Gebirgstrage geborgen
Feuerwehren und Bergretter arbeiteten beim Einsatz zusammen: Zuerst konnte sich ein Floriani-Jünger zu den beiden Mädchen abseilen und sie so sichern, dass sie in dem felsendurchsetzten Gelände nicht mehr weiter abstürzten.
Anschließend seilten sich auch Bergretter und ein Notfallsanitäter zu den beiden Schülerinnen ab, die danach versorgt und geborgen wurden.
Dazu nutzten die Retter eine Gebirgstrage samt Mannschaftsflaschenzug. „Die Mädchen hatten wirklich Glück, dass sie nicht weiter abgerutscht sind. Sie waren auch dem Steinschlag von oben ausgesetzt“, so der Einsatzleiter. Gegen 3 Uhr war der Einsatz beendet.
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