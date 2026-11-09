Bergretter: „Die Mädchen hatten wirklich Glück“

Zwei Mädchen gerieten in der Nacht auf Montag in Ebenau, unweit des Werkschulheims in Salzburg, in Not: Die beiden 14-Jährigen waren in einem Waldstück 50 Meter weit abgerutscht und konnten in einer steilen Rinne nicht mehr weiter. Retter seilten sich zu den beiden ab und befreiten sie aus der absturzgefährdeten Lage.