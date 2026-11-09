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Soziale Medien und Co:

Pfarr-Zivildiener Daniel Kaufmann bringt Klicks

Salzburg
09.11.2026 07:00
Pfarrer Rupert Santner wird derzeit auch für seine Auftritte in sozialen Medien von ...
Pfarrer Rupert Santner wird derzeit auch für seine Auftritte in sozialen Medien von Pfarrzivildiener Daniel Kaufmann (re.) begleitet.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Manuel Till Bukovics
Von Manuel Till Bukovics

Um junge Menschen zu erreichen, kommen auch Gotteshäuser heutzutage nicht mehr an den sogenannten „Sozialen Medien“ vorbei. In Faistenau hilft „Pfarrzivi“ Daniel Kaufmann kräftig beim Online-Auftritt rund um Instagram, Youtube und Co mit. Noch heuer soll zudem ein neuer Podcast entstehen.   

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Auf den ersten Blick haben soziale Medien, Live-Streams, Kirche und Zivildienst wohl nicht viele Gemeinsamkeiten. In Faistenau gibt es das sogar in Personalunion. Der 19-jährige Tiroler Daniel Kaufmann bringt als Pfarrzivildiener bei Online-Auftritten von Pfarrer Rupert Santner seine Expertise ins Spiel. Dieser ist in der Gemeinde und auch online besser als „Don Rupi“ bekannt.

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Ich war mit sechs Jahren schon Ministrant. Mein Zivildienst hier läuft ziemlich gut. Ich kenne den Pfarrer. Mir taugt es voll, ihn zu unterstützen.

Pfarrzivildiener Daniel Kaufmann (19)

Kaufmann hingegen ist mit mehreren Firmen in diesem Bereich selbstständig. „Ich mache Filme für soziale Medien und Live-Streams, biete Betreuung für Unternehmen und Festivals“, erzählt er. Auf Instagram bietet er zudem einen Einblick in den Alltag der Pfarre. Der gestaltet sich oft anders, als viele es sich vorstellen.

Gemeinsames Training gehört für Pastoralassistent Philipp Stadlbauer, Pfarrzivildiener Daniel ...
Gemeinsames Training gehört für Pastoralassistent Philipp Stadlbauer, Pfarrzivildiener Daniel Kaufmann und Pfarrer Rupert Santner zum Pfarr-Alltag.(Bild: Andreas Tröster)

„Die Menschen sollen nicht glauben, dass ein Pfarrer die ganze Woche nur an seiner Predigt schreibt. Witzige Inhalte erreichen zudem ganz andere Zielgruppen“, weiß Kaufmann.

Freiwilliges Soziales Jahr als Zivildienst-Alternative
Pfarrer Santner kennt er schon seit seiner eigenen Zeit als Ministrant in St. Johann in Tirol. Der Ort gehört zur Erzdiözese Salzburg. „Wir kennen uns und sind draufgekommen, dass ich mein Freiwilliges Soziales Jahr statt Zivildienst in der Pfarre machen kann.“

Noch heuer wollen Daniel Kaufmann, Philipp Stadlbauer und Rupert Santner einen eigenen Podcast ...
Noch heuer wollen Daniel Kaufmann, Philipp Stadlbauer und Rupert Santner einen eigenen Podcast starten.(Bild: Andreas Tröster)

Neben Hilfe bei Tätigkeiten direkt in der Pfarre unterstützt Kaufmann beim Erstellen der Inhalte für den YouTube-Videokanal des Pfarrers. Dieser spricht dort junge Erwachsene an. Bald wird es in der Pfarre eine Podcast-Ecke geben. „Mit Don Rupi haben wir ja einen Experten vor Ort und können auch Gäste einladen“, sagt Kaufmann. Starten will er damit noch im Dezember.

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Der Bund möchte das Freiwillige soziale Jahr künftig einschränken. Das soll „Wildwuchs“ vorbeugen und den klassischen Zivildienst stärken. Daniel könnte also einer der letzten „Pfarrzivis“ sein. 

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