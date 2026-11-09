Pfarr-Zivildiener Daniel Kaufmann bringt Klicks

Neben Hilfe bei Tätigkeiten direkt in der Pfarre unterstützt Kaufmann beim Erstellen der Inhalte für den YouTube-Videokanal des Pfarrers. Dieser spricht dort junge Erwachsene an. Bald wird es in der Pfarre eine Podcast-Ecke geben. „Mit Don Rupi haben wir ja einen Experten vor Ort und können auch Gäste einladen“, sagt Kaufmann. Starten will er damit noch im Dezember.