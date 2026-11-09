Binnen einer Stunde dreimal ohne Schein erwischt

Eigentlich wollte eine 55-jährige Flachgauerin nur ein Schriftstück von der Polizei abholen. Im Endeffekt wurde sie dann gleich dreimal angezeigt. Denn die Frau hat keinen Führerschein mehr, verzichtete dennoch nicht auf ihr Auto und wurde am Sonntag gleich dreimal in Folge am Steuer erwischt.
Erstmals aufgefallen sind die illegalen Fahrten der Polizei am Sonntag direkt bei einer Polizeiinspektion im Flachgau. Dort stellten die Beamten fest, dass die 55-Jährige ohne Führerschein selbst mit dem Auto hingefahren war. „Ihr wurde dann mündlich untersagt, weiterzufahren“, so die Polizei zur „Krone“.
Doch daran hielt sich die Flachgauerin nicht. Sie setzte sich wieder selbst ans Steuer und fuhr nach Hause. Das brachte ihr die zweite Anzeige in Folge ein – und einen weiteren Hinweis, dass sie nicht fahren dürfe.
Kurze Zeit später wurde sie innerhalb einer Stunde dann bereits zum dritten Mal am Steuer erwischt. „Nun entscheidet die Strafbehörde“, so die Polizei. Sicher ist, dass die Frau mit einer Verlängerung ihres Führerscheinentzugs und einer Geldstrafe rechnen muss.
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