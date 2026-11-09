Binnen einer Stunde dreimal ohne Schein erwischt

Eigentlich wollte eine 55-jährige Flachgauerin nur ein Schriftstück von der Polizei abholen. Im Endeffekt wurde sie dann gleich dreimal angezeigt. Denn die Frau hat keinen Führerschein mehr, verzichtete dennoch nicht auf ihr Auto und wurde am Sonntag gleich dreimal in Folge am Steuer erwischt.