Polizei stoppte Raser im nächtlichen Salzburg

Drei Anzeigen, zwei einkassierte Führerscheine und zweimal die Weiterfahrt verboten: In der Nacht auf Sonntag hatten es gleich drei Lenker in der Stadt Salzburg und im angrenzenden Wals-Siezenheim besonders eilig. Alle drei waren mindestens 50 km/h über dem Tempolimit.
Dabei wurde zuerst ein 24-jähriger Salzburger in der Innsbrucker Bundesstraße gestoppt. Er war doppelt so schnell wie die dort erlaubten 50 km/h unterwegs. Noch in derselben Nacht wurde in der Bindergasse ein 22-jähriger Salzburger gestoppt. Er war 56 km/h über dem Tempolimit.
Und auch im angrenzenden Wals-Siezenheim erwischte die Polizei einen Raser. Ein 20-jähriger Salzburger war hier in Richtung Kasernenstraße unterwegs – und um 55 km/h zu schnell. Alle drei wurden angezeigt, der 22-Jährige und der 20-Jährige mussten ihre Führerscheine abgeben und durften nicht mehr weiterfahren.
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