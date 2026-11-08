Polizei stoppte Raser im nächtlichen Salzburg

Und auch im angrenzenden Wals-Siezenheim erwischte die Polizei einen Raser. Ein 20-jähriger Salzburger war hier in Richtung Kasernenstraße unterwegs – und um 55 km/h zu schnell. Alle drei wurden angezeigt, der 22-Jährige und der 20-Jährige mussten ihre Führerscheine abgeben und durften nicht mehr weiterfahren.