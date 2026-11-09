Seven female students wear headscarves despite the ban

The headscarf ban continues to cause political turmoil. Most recently, opponents of the regulation took to the streets in Linz in a protest organized by student groups. But enforcing the ban is no easy task—not just politically: The authorities, too, need a fair amount of persistence. In Upper Austria, ten girls under the age of 14 have refused to remove their headscarves even after an informational meeting at their school—despite the fact that the ban has been in effect since September 1 of this year.