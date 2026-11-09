ÖSV-Adler verletzt sich im privaten Umfeld schwer

Ist das bitter! ÖSV-Adler Jonas Schuster hat sich bei einem Unfall im privaten Umfeld eine schwere Verletzung am linken Fuß zugezogen.
Der 23-jährige Tiroler knickte am Samstag zu Hause um und erlitt dabei einen Bruch an der Basis des fünften Mittelfußknochens.
Wie der ÖSV bekannt gab, ist Schuster bereits am Sonntag in Imst operiert worden. „Eine Rückkehr in den Wettkampfbetrieb noch im Laufe dieser Saison ist möglich“, heißt es.
Widhölzl: „Das ist sehr bitter“
„Das ist natürlich sehr bitter für Jonas, gerade so kurz vor dem Saisonstart. Er hat sich über den Sommer hinweg sehr gut entwickelt und war auf einem guten Weg“, sagt Cheftrainer Andreas Widhölzl. „Jetzt geht es aber in erster Linie darum, dass er wieder vollständig gesund wird. Wir werden ihm dafür die Zeit geben, die er braucht!“
Zimmermann nachnominiert
Für den Saisonstart im norwegischen Lillehammer (21./22. November) wurde anstelle von Schuster Raffael Zimmermann nominiert. Für den 23-jährigen Tiroler wird es der erste Einsatz im Skisprung-Weltcup.
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