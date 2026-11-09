ÖSV-Adler verletzt sich im privaten Umfeld schwer

Widhölzl: „Das ist sehr bitter“

„Das ist natürlich sehr bitter für Jonas, gerade so kurz vor dem Saisonstart. Er hat sich über den Sommer hinweg sehr gut entwickelt und war auf einem guten Weg“, sagt Cheftrainer Andreas Widhölzl. „Jetzt geht es aber in erster Linie darum, dass er wieder vollständig gesund wird. Wir werden ihm dafür die Zeit geben, die er braucht!“