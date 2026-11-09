Trennung bei F1-Pilot: Prominenter Name geht!

Nun ist es offiziell: McLaren-Pilot Oscar Piastri und Formel-1-Legende Mark Webber gehen getrennte Wege!
Oscar Piastri und Mark Webber haben einvernehmlich die Zusammenarbeit beendet. Webber und seine Frau Ann – die früher selbst Marks Karriere gemangt hatte – wurden 2019 Piastris Manager. Die Folge war ein kometenhafter Aufstieg. Im Jahr 2025 fehlten dem 25-jährigen Australier als Dritter – hinter Champion Lando Norris und dem Zweiten Max Verstappen – gerade einmal 13 Punkte auf dem WM-Titel in der Formel 1.
„Wir sind stolz darauf, in den Anfangsjahren von Oscars Karriere eine entscheidende Rolle gespielt zu haben und ihn in die Formel 1 gebracht zu haben, damit er so früh an der Spitze mitfahren konnte“, meint Webber.
Doch nun ist Schluss! „Dies ermöglicht es Oscar, seine Erfolge unter einer neuen Managementstruktur weiter auszubauen, und uns, neue Projekte zu starten“, so Webber, der von 2002 bis 2013 in der Motorsport-Königsklasse als Fahrer aktiv war.
Änderungen bereits zu Saisonbeginn
Der 50-Jährige hatte sich zu Beginn der Saison 2026 zurückgezogen und unterstützte Piastri nicht mehr an der Rennstrecke. „Es gab nichts Konkretes, wir haben einfach beschlossen, dass sich einiges ändern wird“, meinte Piastri im Februar, als er darauf angesprochen worden war. Zum Abschied gibt es noch lobende Worte für Mark und Ann: „Ich möchte ihnen für ihre jahrelange Unterstützung und ihren Rat danken!“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.