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Nach sieben Jahren

Trennung bei F1-Pilot: Prominenter Name geht!

Formel 1
09.11.2026 10:36
Oscar Piastri trennt sich von Mark Webber.
Oscar Piastri trennt sich von Mark Webber.(Bild: AP/Andre Penner)
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Von krone Sport

Nun ist es offiziell: McLaren-Pilot Oscar Piastri und Formel-1-Legende Mark Webber gehen getrennte Wege!

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Oscar Piastri und Mark Webber haben einvernehmlich die Zusammenarbeit beendet. Webber und seine Frau Ann – die früher selbst Marks Karriere gemangt hatte – wurden 2019 Piastris Manager. Die Folge war ein kometenhafter Aufstieg. Im Jahr 2025 fehlten dem 25-jährigen Australier als Dritter – hinter Champion Lando Norris und dem Zweiten Max Verstappen – gerade einmal 13 Punkte auf dem WM-Titel in der Formel 1.

„Wir sind stolz darauf, in den Anfangsjahren von Oscars Karriere eine entscheidende Rolle gespielt zu haben und ihn in die Formel 1 gebracht zu haben, damit er so früh an der Spitze mitfahren konnte“, meint Webber. 

Doch nun ist Schluss! „Dies ermöglicht es Oscar, seine Erfolge unter einer neuen Managementstruktur weiter auszubauen, und uns, neue Projekte zu starten“, so Webber, der von 2002 bis 2013 in der Motorsport-Königsklasse als Fahrer aktiv war.

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Änderungen bereits zu Saisonbeginn
Der 50-Jährige hatte sich zu Beginn der Saison 2026 zurückgezogen und unterstützte Piastri nicht mehr an der Rennstrecke. „Es gab nichts Konkretes, wir haben einfach beschlossen, dass sich einiges ändern wird“, meinte Piastri im Februar, als er darauf angesprochen worden war. Zum Abschied gibt es noch lobende Worte für Mark und Ann: „Ich möchte ihnen für ihre jahrelange Unterstützung und ihren Rat danken!“

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