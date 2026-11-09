Trennung bei F1-Pilot: Prominenter Name geht!

Änderungen bereits zu Saisonbeginn

Der 50-Jährige hatte sich zu Beginn der Saison 2026 zurückgezogen und unterstützte Piastri nicht mehr an der Rennstrecke. „Es gab nichts Konkretes, wir haben einfach beschlossen, dass sich einiges ändern wird“, meinte Piastri im Februar, als er darauf angesprochen worden war. Zum Abschied gibt es noch lobende Worte für Mark und Ann: „Ich möchte ihnen für ihre jahrelange Unterstützung und ihren Rat danken!“