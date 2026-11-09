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Positiver Wochenstart

Ölpreise sind am Montag wieder deutlich gefallen

Wirtschaft
09.11.2026 09:33
Ein Barrel der Referenzsorte Brent kostete zum Wochenstart 96,76 US-Dollar.
Ein Barrel der Referenzsorte Brent kostete zum Wochenstart 96,76 US-Dollar.(Bild: APA/AFP)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Ölpreise haben am Montag merklich nachgegeben. Ein Barrel (159 Liter) der Referenzsorte Brent aus der Nordsee mit Lieferung im Jänner kostete zum Wochenstart 96,76 US-Dollar (86,66 Euro) und damit gut 1,5 Prozent weniger als am Freitag.

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Nach dem stärksten Wochenverlust seit April 2020 in der vergangenen Woche belasteten am Montag Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung des Kriegs zwischen den USA und dem Iran die Notierungen. Gleichzeitig sorgen neue Angriffe im Nahen Osten für Unsicherheit.

US-Präsident Donald Trump hat neue großangelegte US-Angriffe im Iran als „höchst unwahrscheinlich“ bezeichnet, solange es Fortschritte in den Verhandlungen gibt. „Es hängt davon ab, ob sie ein sehr starkes Abkommen unterzeichnen oder nicht“, sagte Trump am Wochenende in einem Telefoninterview des Nachrichtensenders CNN mit Bezug auf die Führung des Iran.

US-Außenminister dämpfte Hoffnung auf Einigung
Allerdings dämpfte US-Außenminister Marco Rubio die Erwartungen an einen baldigen Durchbruch bei den Gesprächen mit dem Iran. Bei Verhandlungen zu einem Ende des Iran-Kriegs sei keine Einigung in Sicht. Er habe keine Fortschritte mitzuteilen, sagte Rubio vor Journalisten in Washington. Iranische Forderungen seien „nicht einfach nur inakzeptabel, sondern in manchen Fällen auch empörend, lachhaft und wirklich unrealistisch“ gewesen. Er würde nicht sagen, dass man „an der Schwelle zu einem Durchbruch“ stehe.

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Seit dem Sechsmonatshoch Ende Oktober sind die Ölpreise deutlich gesunken. Nach dem Wahlsieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen rechnen die Anleger zunehmend damit, dass eine größere Eskalation des Konflikts ausbleibt. Auch der Krieg zwischen Russland und der Ukraine bleibt ein wichtiger Einflussfaktor für den Ölmarkt.

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