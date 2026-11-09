Auto in den Wald geschleudert, Lenker verschwunden

Dramatischer Unfall auf der B16 bei Ebreichsdorf (Niederösterreich): Ein Auto kam an der Grenze zum Ort Trumau von der Fahrbahn ab, prallte gegen ein Verkehrsschild und wurde in den angrenzenden Wald geschleudert. Vom Lenker fehlt bislang jede Spur.
Aus bislang ungeklärter Ursache dürfte ein Pkw gegen am Montag gegen 1.30 Uhr in der Früh auf die Gegenfahrbahn geraten sein. Anschließend kam das Fahrzeug von der Straße ab, prallte gegen ein Verkehrsschild und hob offenbar am Beginn der Leitschiene ab. Danach wurde der Wagen in den angrenzenden Wald geschleudert.
Besonders rätselhaft: Die Person am Steuer dürfte das Unfallfahrzeug anschließend versperrt und die Unfallstelle verlassen haben. Nachkommende Autofahrer bemerkten den Unfall und verständigten die Polizei.
Diese alarmierte in weiterer Folge die Feuerwehr Ebreichsdorf. Die Einsatzkräfte bargen den Pkw mithilfe eines Krans aus dem Wald und stellten ihn gesichert ab.
Wer saß am Steuer?
Bislang ist unklar, wer den Pkw zum Unfallzeitpunkt gelenkt hat und ob bei dem Unfall jemand verletzt wurde. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.
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