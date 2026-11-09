Auto in den Wald geschleudert, Lenker verschwunden

Aus bislang ungeklärter Ursache dürfte ein Pkw gegen am Montag gegen 1.30 Uhr in der Früh auf die Gegenfahrbahn geraten sein. Anschließend kam das Fahrzeug von der Straße ab, prallte gegen ein Verkehrsschild und hob offenbar am Beginn der Leitschiene ab. Danach wurde der Wagen in den angrenzenden Wald geschleudert.