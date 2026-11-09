Andy Serkis: Gollum besucht ihn noch im Schlaf

„Ich bin ein furchtbarer Schläfer“, erzählte der 62-Jährige. „Mein Geist ist ziemlich aktiv und es war verrückt, wieder zu dem Charakter zurückzukehren, den ich vor 26 Jahren gespielt habe.“ Nachts und ohne zu wissen, ob er wach ist oder schläft, denke sich Serkis manchmal: „Führe ich Regie bei dir, Gollum? Oder du bei mir? Streiten wir uns?“