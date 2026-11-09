Andy Serkis: Gollum besucht ihn noch im Schlaf

Seine legendäre Rolle als Gollum in den „Der Herr der Ringe“-Filmen sucht Andy Serkis heute noch im Schlaf heim. „Ich habe einfach so eine lange Zeit mit Gollum gelebt“, sagte der britische Schauspieler und Regisseur im Interview mit „The Sunday Times“.
„Ich bin ein furchtbarer Schläfer“, erzählte der 62-Jährige. „Mein Geist ist ziemlich aktiv und es war verrückt, wieder zu dem Charakter zurückzukehren, den ich vor 26 Jahren gespielt habe.“ Nachts und ohne zu wissen, ob er wach ist oder schläft, denke sich Serkis manchmal: „Führe ich Regie bei dir, Gollum? Oder du bei mir? Streiten wir uns?“
Ikonische Rolle
Serkis schlüpft für den neuen Ableger der Fantasy-Reihe „The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum“ erneut in die Rolle des abtrünnigen Hobbits und führt außerdem Regie.
Auf Instagram postete er eine Szene aus den Dreharbeiten zu „The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum“, in der er sich wieder in Gollum verwandelt:
Der Film dreht sich um Aragorns Suche nach Gollum und spielt sich zeitlich zwischen den „Der Herr der Ringe“- und „Der Hobbit“-Trilogien sowie während des ersten „Der Herr der Ringe“-Teils ab. Der Film soll im Dezember 2027 in den US-Kinos erscheinen.
Ursprünglich nur Stimme für Gollum
Eigentlich sollte Serkis Gollum in der „Der Herr der Ringe“-Triologie nur seine Stimme leihen. Da seine Körpersprache und Mimik am Set jedoch so überzeugend waren, passte das Effektstudio das digitale Design von Gollum an Serkis‘ Gesichtszüge, die Augen- und Fingerbewegungen sowie dessen Stimme an.
Skurril: Die charakteristische, krächzende Stimme Gollums entwickelte Serkis unter anderem, indem er würgende Katzen nachzuahmen versuchte.
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