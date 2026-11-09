Schuh-Rebell Staudinger: „Bleibt uns treu“

Heini Staudinger wendet sich nach schwerem Betrugsfall in seiner Firma im Waldviertel an seine Stammkunden und bittet um Hilfe. Er appelliert in einer Videobotschaft an die Treue der Schuhliebhaber.
„Betrug tut immer weh und hat immer dasselbe Strickmuster. Man sieht im Nachhinein Dinge, die man davor nicht gesehen hat. Egal, ob das in der Liebe, im Geschäft oder anderswo. Es ist eine schmerzliche Angelegenheit.“ Mit diesen Worten wendet sich Schuh-Rebell Heini Staudinger in einem Video an die Stammkunden der Waldviertler Schuhwerkstatt.
Bitte bleibt’s uns treu. Der einzige Grund, warum wir als einer der letzten Schuherzeuger Österreichs noch immer existieren, ist die Treue unserer Kunden.
Schuh-Rebell Heini Staudinger
Gesamtschaden von über 900.000 Euro
Ein 26-jähriger Mitarbeiter hatte dort, wie berichtet, von 7. Februar 2025 bis 14. September des heurigen Jahres 670 Überweisungen an viele selbst angelegte Konten überwiesen und so einen Gesamtschaden von rund 900.000 Euro verursacht. „Dass uns diese gigantische Summe bis an den Rand des Ruins getrieben hat, unterstreicht den Wahnsinn, in den wir da hineingeraten sind. Noch dazu von einem Mitarbeiter, den wir jeden Tag gesehen haben. Der überaus höflich und hilfsbereit war“, betont Staudinger, dass Fachleute im Nachhinein wochenlang brauchten, um das raffinierte System zu durchschauen.
Weiter Treue halten
„Bitte bleibt’s uns treu. Der einzige Grund, warum wir als einer der letzten Schuherzeuger Österreichs noch immer existieren, ist, weil uns Kunden die Treue gehalten haben. Und das ist jetzt umso wichtiger“, so der Schuh-Rebell.
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