Schuh-Rebell Staudinger: „Bleibt uns treu“

Gesamtschaden von über 900.000 Euro

Ein 26-jähriger Mitarbeiter hatte dort, wie berichtet, von 7. Februar 2025 bis 14. September des heurigen Jahres 670 Überweisungen an viele selbst angelegte Konten überwiesen und so einen Gesamtschaden von rund 900.000 Euro verursacht. „Dass uns diese gigantische Summe bis an den Rand des Ruins getrieben hat, unterstreicht den Wahnsinn, in den wir da hineingeraten sind. Noch dazu von einem Mitarbeiter, den wir jeden Tag gesehen haben. Der überaus höflich und hilfsbereit war“, betont Staudinger, dass Fachleute im Nachhinein wochenlang brauchten, um das raffinierte System zu durchschauen.