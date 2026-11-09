Senior von Pkw mitgeschleift – in Garage gekracht!

Dramatische Szenen am Sonntagabend in Kundl im Tiroler Unterland: Weil eine Autofahrerin beim Rangieren den Fuß von der Bremse nahm, setzte sich ihr Wagen plötzlich rückwärts in Bewegung. Ihr 85-jähriger Bekannter, der der Frau von außen helfen wollte, wurde rund acht Meter mitgeschleift. Schließlich krachte das Auto gegen ein Garagentor.