Senior von Pkw mitgeschleift – in Garage gekracht!

Dramatische Szenen am Sonntagabend in Kundl im Tiroler Unterland: Weil eine Autofahrerin beim Rangieren den Fuß von der Bremse nahm, setzte sich ihr Wagen plötzlich rückwärts in Bewegung. Ihr 85-jähriger Bekannter, der der Frau von außen helfen wollte, wurde rund acht Meter mitgeschleift. Schließlich krachte das Auto gegen ein Garagentor.
Es war ein ungewöhnlicher Unfall, zu dem die Einsatzkräfte Sonntagabend in die Kundler Dorfstraße alarmiert wurden. Eine 70-jährige in München lebende Serbin wollte ihren Pkw rückwärts lenken. Da sie dabei Schwierigkeiten hatte, wollte ihr deutscher Bekannter (85), ebenfalls aus München, helfen.
Rückwärtsgang von außen eingelegt
Der Senior legte laut Polizei bei laufendem Motor von außen durch die geöffnete Fahrertür den Rückwärtsgang des Automatikfahrzeugs ein. „Währenddessen nahm die Lenkerin aus Unachtsamkeit den Fuß vom Bremspedal. Daraufhin setzte sich das Fahrzeug mit voller Wucht rückwärts in Bewegung“, schildern die Ermittler.
Der 85-Jährige wurde vom Pkw rund acht Meter mitgeschleift. Das Fahrzeug prallte schließlich gegen das gegenüberliegende Garagentor einer Nachbarin.
Platzwunde am Kopf, Brustverletzungen
„Der Mann erlitt eine stark blutende Platzwunde am Hinterkopf sowie Brustverletzungen unbestimmten Grades. Er blieb trotz seiner Verletzungen bei Bewusstsein“, so die Ermittler weiter.
Mit Rettung ins Krankenhaus
Nach der Erstversorgung vor Ort wurde der Verletzte zur weiteren medizinischen Behandlung ins Bezirkskrankenhaus Kufstein eingeliefert. Am Unfall-Pkw sowie am Garagentor und an zwei in der Garage abgestellten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.
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