„Könnte verdammt spannender WM-Kampf werden“

Die internationalen Pressestimmen nach dem Grand Prix der Formel 1 in Brasilien mit dem Rennsieg von Lando Norris und dem Konstrukteurstitelgewinn für Mercedes:
Deutschland
„Bild“:
„Mercedes verliert. Und feiert trotzdem zweiten Titel. Sie feiern im Fahrer-Lager, dabei steht kein Mercedes-Pilot in Sao Paulo auf dem Treppchen. Eine Woche nach dem Gewinn der Fahrer-WM machen die Silberpfeile beim Großen Preis von Brasilien auch den Konstrukteurs-Titel perfekt.“
„Süddeutsche Zeitung“:
„Im Regen von São Paulo hat Mercedes gleich wieder die Korken knallen lassen – nur eine Woche nach Kimi Antonellis vorzeitigem WM-Triumph für den Rennstall.“
Brasilien
„Folha de São Paulo“:
„Mercedes festigt seine Dominanz in dieser Saison und sichert sich den Konstrukteurstitel in der Formel 1.“
„CNN Brasil“:
„Mercedes wurde 2026 auch Konstrukteursweltmeister in der Formel 1. Das deutsche Team beendete damit eine fünfjährige Durststrecke und holte sich erneut den wichtigsten Mannschaftstitel der Serie.“
Italien
„Corriere della Sera“:
„Nicht gerade ein makelloser Tag, um den neunten Konstrukteurs-Weltmeistertitel von Mercedes zu feiern, der übrigens absolut verdient ist.“
„Autosprint“:
„Lando, der König des Regens in Interlagos ... Mercedes ist Konstrukteursweltmeister.“
Großbritannien
„Daily Mail“:
„Auch wenn Antonelli der Rennsieg entglitt, war es für Mercedes ein guter Nachmittag in Brasilien, denn das Team knüpfte an den Fahrertitel des italienischen Youngsters an und sicherte sich den prestigeträchtigen Konstrukteurstitel – den ersten für den in Brackley ansässigen Rennstall seit 2021.“
„Guardian“:
„Kimi Antonelli, der frisch gekürte Weltmeister, hatte mit Reifenproblemen zu kämpfen und kam schließlich auf den fünften Platz, doch da sein Teamkollege George Russell Vierter wurde, reichte dies mehr als aus, um Mercedes den Konstrukteurs-Weltmeistertitel in der Formel 1 zu sichern. (...) Man stelle sich vor, Mercedes, Red Bull und McLaren würden alle eine starke Saisonvorbereitung hinlegen. Dann könnte nächstes Jahr es ein verdammt spannender WM-Kampf werden.“
Spanien
„AS“:
„Die Mercedes-Party endete damit, dass der Weltmeister auf den Boden geworfen wurde – von Norris und den Red Bulls in einem großartigen Rennen in Interlagos, bei dem es regnete, trocken war und wieder regnete, was alle Schwächen von Antonelli, Russell und Toto Wolffs Team offenlegte.“
„El País“:
„Der starke Start verschaffte dem Hersteller mit dem Stern genügend Luft, um das Tempo anschließend zu dosieren, wodurch Antonelli mit vier Grand-Prix-Siegen Vorsprung an die Spitze kam und der Konstrukteurs-Titel in Brasilien gefeiert werden konnte, obwohl keiner seiner Fahrer auf dem Podium stand.“
Frankreich
„L‘Équipe“:
„Diese relativ schwache Leistung, zusammen mit den Plätzen 4 und 5 von George Russell – der vor allem durch einen Dreher beim Verlassen der Boxengasse auffiel – und Kimi Antonelli, reicht nicht aus, um Mercedes daran zu hindern, seinen 9. Konstrukteurs-Titel zu holen – den ersten seit 2021 – und damit in der ewigen Bestenliste mit Williams gleichzuziehen.“
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