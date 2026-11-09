„Könnte verdammt spannender WM-Kampf werden“

„Daily Mail“:

„Auch wenn Antonelli der Rennsieg entglitt, war es für Mercedes ein guter Nachmittag in Brasilien, denn das Team knüpfte an den Fahrertitel des italienischen Youngsters an und sicherte sich den prestigeträchtigen Konstrukteurstitel – den ersten für den in Brackley ansässigen Rennstall seit 2021.“

„Guardian“:

„Kimi Antonelli, der frisch gekürte Weltmeister, hatte mit Reifenproblemen zu kämpfen und kam schließlich auf den fünften Platz, doch da sein Teamkollege George Russell Vierter wurde, reichte dies mehr als aus, um Mercedes den Konstrukteurs-Weltmeistertitel in der Formel 1 zu sichern. (...) Man stelle sich vor, Mercedes, Red Bull und McLaren würden alle eine starke Saisonvorbereitung hinlegen. Dann könnte nächstes Jahr es ein verdammt spannender WM-Kampf werden.“