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Instabile Stablecoins

Kolumnen
09.11.2026 10:00
Christian Baha ist Börsenexperte und gründete 1993 den ersten Börsen-Terminal Österreichs, der ...
Christian Baha ist Börsenexperte und gründete 1993 den ersten Börsen-Terminal Österreichs, der Daten in Echtzeit liefert. 1996 etablierte er den weltweit ersten Hedge-Fonds für Privatanleger. Baha verfolgte stets die Vision, Fonds für Vermögende auch kleineren Anlegern zugänglich zu machen.(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)
Porträt von Christian Baha
Von Christian Baha
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Kaum eine Geldanlage schwankt so stark wie Kryptowährungen. Dennoch ist digitales Geld längst fixer Bestandteil des Anlageuniversums.

Doch nicht alles eignet sich als Investment. Stablecoins sind eine spannende Entwicklung. Ihr Boom hat weniger mit Spekulation zu tun als mit der Möglichkeit, Geld weltweit in Sekundenschnelle zu transferieren – ohne das klassische Bankensystem. In den USA wird privaten Stablecoins auch gesetzlich der Weg geebnet.

Doch Achtung: Stablecoins sind keine Geldanlage. Sie sind an das Papiergeld, zu 99 Prozent Dollar oder Euro, gebunden und machen dessen Wertverlust mit. Zinsen bekommt man keine. Die streifen die Herausgeber der Stablecoins ein. Ein gutes Geschäft, aber nicht für Anleger. Stablecoins tragen die Stabilität zwar im Namen, aber nicht im Wert: De facto schwächeln sie mit den Papierwährungen und bringen so viel Zinsen wie Bargeld unter der Matratze.

Ganz anders Bitcoin: Seit seinem Allzeithoch von 106.296 Euro am 6. Oktober 2025 hat er fast 40 Prozent an Wert verloren. Wer allerdings vor drei Jahren eingestiegen ist, konnte sein Geld mehr als verdoppeln. Kryptowährungen haben mittelfristig wieder Potenzial nach oben. Dennoch würde ich höchstens drei Prozent des Gesamtvermögens investieren – im Rahmen einer breiten Streuung, die stärker auf Edelmetalle setzt. Denn bei aller Begeisterung für digitales Geld: Ein bisschen echtes Gold hat dem Depot noch nie geschadet.

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