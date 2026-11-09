Instabile Stablecoins

Ganz anders Bitcoin: Seit seinem Allzeithoch von 106.296 Euro am 6. Oktober 2025 hat er fast 40 Prozent an Wert verloren. Wer allerdings vor drei Jahren eingestiegen ist, konnte sein Geld mehr als verdoppeln. Kryptowährungen haben mittelfristig wieder Potenzial nach oben. Dennoch würde ich höchstens drei Prozent des Gesamtvermögens investieren – im Rahmen einer breiten Streuung, die stärker auf Edelmetalle setzt. Denn bei aller Begeisterung für digitales Geld: Ein bisschen echtes Gold hat dem Depot noch nie geschadet.