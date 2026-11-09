F1-Nachspiel: Strafen gegen Leclerc und Antonelli

Das Formel-1-Rennen in Brasilien hat ein Nachspiel. Nachträglich wurden Strafen gegen Charles Leclerc, Kimi Antonelli und Oliver Bearman verhängt, wodurch sich das endgültige Rennergebnis änderte.
Antonelli wurde bei seinem letzten Boxenstopp in der Schlussphase zu früh losgeschickt. Der Mercedes-Pilot scherte knapp vor Alpine-Fahrer Franco Colapinto aus und zwang ihn zum Bremsen. Die Stewards werteten Video- und Onboard-Aufnahmen aus und verhängten wegen eines „Unsafe Release“ eine Fünf-Sekunden-Strafe.
Da Antonelli vor der Sanktion mehr als 20 Sekunden Vorsprung auf Oscar Piastri hatte, blieb er auf Rang fünf.
Leclerc verliert Platz an Lawson
Leclerc lieferte sich in den letzten Runden einen harten Zweikampf mit Liam Lawson. Bei einem Überholversuch berührte der Ferrari-Pilot das Auto seines Kontrahenten und zog anschließend vorbei. Nach Anhörung beider Fahrer und der Teams sowie der Auswertung von Video-, Onboard- und Datenmaterial entschieden die Stewards, dass Leclerc die Kollision verursacht hatte.
Der Monegasse wusch seine Hände in Unschuld: „Es war am Limit, aber für mich gehört das zum Rennsport.“ Lawson sagte: „Ich denke, sein Frontflügel hat meinen Reifen getroffen. Ich glaube, wir hatten wirklich Glück.“
Die Fünf-Sekunden-Strafe kostete Leclerc Rang sieben: Lawson lag im Ziel nur zwei Sekunden hinter ihm und rückte auf Platz sieben vor.
Hier das Rennergebnis im Detail:
Auch Bearman wird bestraft
Auch Haas-Pilot Oliver Bearman erhielt wegen eines „Unsafe Release“ eine Fünf-Sekunden-Strafe. Er war als 17. ins Ziel gekommen und blieb vor Sergio Perez auf Rang 18 – die Sanktion änderte an seiner Platzierung nichts.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.