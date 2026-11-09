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Rennergebnis geändert

F1-Nachspiel: Strafen gegen Leclerc und Antonelli

Formel 1
09.11.2026 09:58
Charles Leclerc
Charles Leclerc(Bild: EPA/ANDRE COELHO)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Das Formel-1-Rennen in Brasilien hat ein Nachspiel. Nachträglich wurden Strafen gegen Charles Leclerc, Kimi Antonelli und Oliver Bearman verhängt, wodurch sich das endgültige Rennergebnis änderte.

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Antonelli wurde bei seinem letzten Boxenstopp in der Schlussphase zu früh losgeschickt. Der Mercedes-Pilot scherte knapp vor Alpine-Fahrer Franco Colapinto aus und zwang ihn zum Bremsen. Die Stewards werteten Video- und Onboard-Aufnahmen aus und verhängten wegen eines „Unsafe Release“ eine Fünf-Sekunden-Strafe.

Da Antonelli vor der Sanktion mehr als 20 Sekunden Vorsprung auf Oscar Piastri hatte, blieb er auf Rang fünf.

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Leclerc verliert Platz an Lawson
Leclerc lieferte sich in den letzten Runden einen harten Zweikampf mit Liam Lawson. Bei einem Überholversuch berührte der Ferrari-Pilot das Auto seines Kontrahenten und zog anschließend vorbei. Nach Anhörung beider Fahrer und der Teams sowie der Auswertung von Video-, Onboard- und Datenmaterial entschieden die Stewards, dass Leclerc die Kollision verursacht hatte.

Der Monegasse wusch seine Hände in Unschuld: „Es war am Limit, aber für mich gehört das zum Rennsport.“ Lawson sagte: „Ich denke, sein Frontflügel hat meinen Reifen getroffen. Ich glaube, wir hatten wirklich Glück.“

Die Fünf-Sekunden-Strafe kostete Leclerc Rang sieben: Lawson lag im Ziel nur zwei Sekunden hinter ihm und rückte auf Platz sieben vor.

Hier das Rennergebnis im Detail:

Auch Bearman wird bestraft
Auch Haas-Pilot Oliver Bearman erhielt wegen eines „Unsafe Release“ eine Fünf-Sekunden-Strafe. Er war als 17. ins Ziel gekommen und blieb vor Sergio Perez auf Rang 18 – die Sanktion änderte an seiner Platzierung nichts.

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