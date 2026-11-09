F1-Nachspiel: Strafen gegen Leclerc und Antonelli

Leclerc verliert Platz an Lawson

Leclerc lieferte sich in den letzten Runden einen harten Zweikampf mit Liam Lawson. Bei einem Überholversuch berührte der Ferrari-Pilot das Auto seines Kontrahenten und zog anschließend vorbei. Nach Anhörung beider Fahrer und der Teams sowie der Auswertung von Video-, Onboard- und Datenmaterial entschieden die Stewards, dass Leclerc die Kollision verursacht hatte.