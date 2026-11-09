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Pkw-Insasse im Spital

Heftiger Frontalcrash: Eine Person verletzt

Vorarlberg
09.11.2026 09:50
Die Fahrzeuge wurden durch die Frontalkollision schwer beschädigt.
Die Fahrzeuge wurden durch die Frontalkollision schwer beschädigt.(Bild: Shourot Maurice)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Am frühen Sonntagabend krachten in Dornbirn-Schwefel (Vorarlberg) zwei Pkw frontal gegeneinander. Beide Fahrzeuge wurden bei dem heftigen Crash schwer beschädigt, eine Person wurde verletzt.

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Gegen 17.30 Uhr wollte ein Pkw-Lenker nach links in einen Tankstellenbereich abbiegen. Dabei kollidierte das Fahrzeug frontal mit einem entgegenkommenden Pkw. Durch den starken Zusammenstoß wurden beide Autos schwer beschädigt.

Die Feuerwehr reinigte die Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsmitteln.
Die Feuerwehr reinigte die Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsmitteln.(Bild: Shourot Maurice)

Eine Person im Krankenhaus
Ein Unfallbeteiligter zog sich bei dem Crash leichte Blessuren zu. Die Person wurde nach der Erstversorgung vor Ort zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus eingeliefert.

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Die Einsatzkräfte der Feuerwehr säuberten die Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsmitteln. Der genaue Unfallablauf wird aktuell noch ermittelt.

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