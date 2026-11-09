Heftiger Frontalcrash: Eine Person verletzt

Am frühen Sonntagabend krachten in Dornbirn-Schwefel (Vorarlberg) zwei Pkw frontal gegeneinander. Beide Fahrzeuge wurden bei dem heftigen Crash schwer beschädigt, eine Person wurde verletzt.
Gegen 17.30 Uhr wollte ein Pkw-Lenker nach links in einen Tankstellenbereich abbiegen. Dabei kollidierte das Fahrzeug frontal mit einem entgegenkommenden Pkw. Durch den starken Zusammenstoß wurden beide Autos schwer beschädigt.
Eine Person im Krankenhaus
Ein Unfallbeteiligter zog sich bei dem Crash leichte Blessuren zu. Die Person wurde nach der Erstversorgung vor Ort zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus eingeliefert.
Die Einsatzkräfte der Feuerwehr säuberten die Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsmitteln. Der genaue Unfallablauf wird aktuell noch ermittelt.
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