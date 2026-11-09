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Sieben Leichen an Bord

Acht Menschen sterben bei Bootsunglück vor Kreta

Ausland
09.11.2026 09:17
Ein Schiff der griechischen Küstenwache entdeckte das Flüchtlingsboot. (Archivbild)
Ein Schiff der griechischen Küstenwache entdeckte das Flüchtlingsboot. (Archivbild)(Bild: Wikimedia Commons/Loucozade/CC BY-SA 4.0)
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Von krone.at

Bei einem Bootsunglück vor der griechischen Insel Kreta sind acht Migranten ums Leben gekommen. Seit Samstag hatte die Küstenwache nach Opfern des Unglücks gesucht, in der Nacht entdeckte sie nun das gekenterte Gefährt.

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Demnach befand sich das Boot rund zehn Seemeilen (etwa 19 Kilometer) südlich von Kreta. Sieben Leichen befanden sich an Bord. Ein Toter wurde bereits am Wochenende geborgen. Die Einsatzkräfte konnten zudem 28 Überlebende retten.

Männer unter Schlepperverdacht
Ungünstige Wetterbedingungen erschwerten den Such- und Rettungseinsatz. Nach Angaben der Behörden stammten die Bootsinsassen aus dem Sudan und wollten in der Europäischen Union Asyl beantragen. Zwei Sudanesen wurden demnach festgenommen, weil sie als Schlepper verdächtigt werden.

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Begehrtes Ziel Kreta
Erst am Mittwoch hatten die griechischen Behörden die Suche nach 59 vermissten Migranten aufgenommen, nachdem laut einem Überlebenden ein Boot vor der Küste Kretas gekentert war. Die Suche blieb erfolglos. Kreta ist ein wichtiges Ziel für Bootsflüchtlinge aus Afrika, die zumeist von Libyen aus Richtung Europa in See stechen.

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