Sieben Leichen an Bord
Acht Menschen sterben bei Bootsunglück vor Kreta
Bei einem Bootsunglück vor der griechischen Insel Kreta sind acht Migranten ums Leben gekommen. Seit Samstag hatte die Küstenwache nach Opfern des Unglücks gesucht, in der Nacht entdeckte sie nun das gekenterte Gefährt.
Demnach befand sich das Boot rund zehn Seemeilen (etwa 19 Kilometer) südlich von Kreta. Sieben Leichen befanden sich an Bord. Ein Toter wurde bereits am Wochenende geborgen. Die Einsatzkräfte konnten zudem 28 Überlebende retten.
Männer unter Schlepperverdacht
Ungünstige Wetterbedingungen erschwerten den Such- und Rettungseinsatz. Nach Angaben der Behörden stammten die Bootsinsassen aus dem Sudan und wollten in der Europäischen Union Asyl beantragen. Zwei Sudanesen wurden demnach festgenommen, weil sie als Schlepper verdächtigt werden.
Begehrtes Ziel Kreta
Erst am Mittwoch hatten die griechischen Behörden die Suche nach 59 vermissten Migranten aufgenommen, nachdem laut einem Überlebenden ein Boot vor der Küste Kretas gekentert war. Die Suche blieb erfolglos. Kreta ist ein wichtiges Ziel für Bootsflüchtlinge aus Afrika, die zumeist von Libyen aus Richtung Europa in See stechen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.