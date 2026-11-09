Acht Menschen sterben bei Bootsunglück vor Kreta

Begehrtes Ziel Kreta

Erst am Mittwoch hatten die griechischen Behörden die Suche nach 59 vermissten Migranten aufgenommen, nachdem laut einem Überlebenden ein Boot vor der Küste Kretas gekentert war. Die Suche blieb erfolglos. Kreta ist ein wichtiges Ziel für Bootsflüchtlinge aus Afrika, die zumeist von Libyen aus Richtung Europa in See stechen.