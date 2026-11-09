14 Tote in China
Verzweifelte Hilferufe aus brennendem Hochhaus
Dramatische Szenen haben sich am Sonntag bei einem Hochhausbrand in China abgespielt: Menschen standen an den Fenstern und riefen um Hilfe. Für 14 Personen gab es kein Entkommen, sie starben aufgrund des Feuers.
In der nordchinesischen Millionenstadt Taiyuan war laut einem Bericht der staatliche Nachrichtenagentur Xinhua in einem Gebäude im Zentrum Feuer ausgebrochen. Auf Videos waren dichte schwarze Rauchwolken zu sehen, die aus dem Haus aufstiegen. Auch Menschen, die an Fenstern um Hilfe riefen, waren zu erkennen.
Behördenangaben zufolge wurden insgesamt 38 Menschen zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht, 14 Personen starben. Untersuchungen zur Brandursache laufen.
Hochhausbrände sind keine Seltenheit
Bereits im März waren bei einem anderen Feuer in Taiyuan drei Menschen ums Leben gekommen und 23 weitere verletzt worden. Im November vergangenen Jahres hatte ein verheerender Hochhausbrand in Hongkong 168 Menschen das Leben gekostet. Wenige Tage später ordneten die chinesischen Behörden landesweite Brandschutzkontrollen an Hochhäusern an.
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