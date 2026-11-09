Verzweifelte Hilferufe aus brennendem Hochhaus

Hochhausbrände sind keine Seltenheit

Bereits im März waren bei einem anderen Feuer in Taiyuan drei Menschen ums Leben gekommen und 23 weitere verletzt worden. Im November vergangenen Jahres hatte ein verheerender Hochhausbrand in Hongkong 168 Menschen das Leben gekostet. Wenige Tage später ordneten die chinesischen Behörden landesweite Brandschutzkontrollen an Hochhäusern an.