Deal mit Porno-Star – Aufregung bei England-Klub

Die Anhänger sind stinksauer. „Sowohl Glücksspiel als auch Pornografie können verheerende Auswirkungen auf das Leben von Menschen haben, insbesondere auf junge Menschen“, schimpft etwa die Fanorganisation „Foxes Trust“. „Ist es das, wofür wir jetzt stehen?“ Der Klub reagierte bereits auf die Kritik. Man versuche, eine Lösung zu finden, heißt es.