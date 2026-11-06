Deal mit Porno-Star – Aufregung bei England-Klub

Unruhe bei Leicester City: Nicht nur, dass der englische Sensationsmeister von 2016 aktuell in der dritten Liga herumdümpelt, jetzt sorgt auch noch ein Deal mit einem Porno-Star für erhitzte Gemüter bei den Fans.
Seit Beginn der Saison 2024/25 ist der Glücksspielanbieter BC Game Trikotsponsor von Leicester City. Jetzt gab das Unternehmen eine neue Markenbotschafterin bekannt: Es handelt sich dabei um die Pornodarstellerin Eva Elfie.
Die Anhänger sind stinksauer. „Sowohl Glücksspiel als auch Pornografie können verheerende Auswirkungen auf das Leben von Menschen haben, insbesondere auf junge Menschen“, schimpft etwa die Fanorganisation „Foxes Trust“. „Ist es das, wofür wir jetzt stehen?“ Der Klub reagierte bereits auf die Kritik. Man versuche, eine Lösung zu finden, heißt es.
Tiefer Fall
Leicester City strauchelt aktuell in Englands dritter Liga. Nach 13 Spieltagen liegt der Klub mit lediglich 19 Punkten auf Rang zehn der EFL League One.
Dabei war der Verein einst das größte Fußball-Märchen Englands. Mit Jamie Vardy, Riyad Mahrez und N’Golo Kante startete Leicester 2015 als Abstiegskandidat in die Premier-League-Saison und wurde 2016 sensationell Meister. Danach folgten sogar ein Champions-League-Viertelfinale und ein FA-Cup-Sieg.
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