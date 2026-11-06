Wasser in steirischer Gemeinde wieder trinkbar

Wasserhahn auf, aber kein „Wasser marsch“: In Oberzeiring in der steirischen Gemeinde Pölstal musste sich die Bevölkerung über einen Monat in Geduld üben, denn das örtliche Trinkwasser war durch eine Verunreinigung nicht trinkbar. Es musste mehrere Minuten abgekocht werden, was zu Herausforderungen etwa im Seniorenheim führte. Die Gemeinde war zuletzt nicht die einzige in der Steiermark mit dem Problem. Sinkende Erträge aus den Quellen helfen den Gemeinden auch nicht. In Schöder konnte das Wasser durch eine Verunreinigung ebenfalls nicht getrunken werden – das Problem ist dort schon behoben.