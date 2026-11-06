Auto prallte gegen Baum: 30-jähriger Lenker starb

Ersthelfer befreiten den bewusstlosen Lenker aus dem Wrack, doch für den 30-Jährigen kam jede Hilfe zu spät: Sein Auto war Donnerstagnachmittag im Helenental in Niederösterreich von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Mann starb noch an der Unfallstelle.
Tödlicher Verkehrsunfall auf der B210 in Heiligenkreuz im Bezirk Baden: Ein 30-jähriger Slowake war am Donnerstag gegen 15.35 Uhr in Richtung Baden unterwegs, als sein Pkw in einer Linkskurve rechts von der Fahrbahn abkam.
Das Fahrzeug stürzte eine Böschung hinunter, fuhr rund 50 Meter über eine Wiese und prallte frontal gegen einen Baum. Warum der Wagen von der Straße abkam, ist bislang unklar.
Ersthelfer befreiten bewusstlosen Lenker
Als die Feuerwehr eintraf, hatten Ersthelfer den bewusstlosen Mann bereits aus dem Fahrzeug befreit. Rettungskräfte und die Notärztin eines Rettungshubschraubers bemühten sich um den Schwerverletzten. Der 30-Jährige erlag jedoch noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.
Die Feuerwehr unterstützte den Rettungsdienst und barg das Unfallfahrzeug mit einem Lastkran. Außerdem wurden ausgelaufene Betriebsmittel gebunden und entfernt.
Die B210 war zwischen Mayerling und Sattelbach im Bereich der Unfallstelle bis 17.10 Uhr gesperrt.
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