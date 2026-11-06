USA planen trotz Kriegs Abschiebungen in den Iran

Bundesrichterin Ana Reyes warnte vor der Gefahr, dass den Menschen bei einer Rückkehr in den Iran der Tod drohen könnte. Die Vereinigten Staaten würden das Land möglicherweise weiter bombardieren. Sie ordnete an, dass das Gericht innerhalb von 24 Stunden über endgültige Abschiebepläne informiert werden müsse. Zudem müsse die Regierung mindestens fünf Werktage vor einer Abschiebung Bescheid geben. Aus einem Gerichtsdokument geht hervor, dass die Einwanderungsbehörde ICE bereits am 22. Oktober einen entsprechenden Plan fertiggestellt hatte. Wie viele Menschen betroffen waren und ob der Plan die besprochene Route über ein Drittland vorsah, geht daraus nicht hervor.