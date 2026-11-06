800.000 Euro bei Waldviertler Kultfirma gestohlen

Facebook-Werbung brachte Fall ins Rollen

Die Betrugsmasche blieb im heimischen Schuhunternehmen von Heini Staudinger lange unentdeckt. Über einen längeren Zeitraum seien kleinere Beträge abgezweigt worden – „versteckt und kaum zu erkennen“, wie es aus dem Unternehmen heißt. Erst als auf Facebook Werbeeinschaltungen für einen Online-Flohmarkt gebucht wurden, dieser aber wenig Umsätze brachte, wurde man skeptisch.