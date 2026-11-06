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Anderlecht-Fans provozieren Salzburger mit Banner

Europa League
06.11.2026 10:55
Fan-Seitenhieb und Niederlage – ein gebrauchter Abend für Haris Tabakovic und Co.
Fan-Seitenhieb und Niederlage – ein gebrauchter Abend für Haris Tabakovic und Co.(Bild: Krone-Collage/Sebastian Steinbichler, GEPA)
Porträt von Sebastian Steinbichler
Porträt von Mario Drexler
Von Sebastian Steinbichler und Mario Drexler

Als wäre die bittere 0:2-Niederlage am vierten Spieltag der Europa League nicht schon schmerzhaft genug, wurden die Salzburger von den Anderlecht-Fans auch noch mit einem Banner provoziert.

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„Salzburg ist violett-weiß“, war plötzlich am Donnerstagabend auf einem Plakat im Fanblock von Anderlecht zu lesen. Dabei handelt es sich nicht nur um die Klubfarben des belgischen Vereins, sondern auch um die von Austria Salzburg. Eine Spitze gegen die Bullen! Zudem sangen die Anhänger: „Weiß-Violett, Salzburg ist komplett!“

Eine perfekte Antwort auf dem Rasen blieb aus. Haris Tabakovic und Co. gerieten schon früh unter Druck und mussten sich am Ende mit 0:2 geschlagen geben. Mit bitteren Folgen: Die Salzburger fielen in der Europa-League-Tabelle vom 21. auf den 26. Rang zurück und aus den Aufstiegsrängen.

Ex-Bulle im Stadion
Mit Maximiliano Caufriez war ein aktuell vereinsloser Spieler als Zuschauer im Stadion mit dabei. Der Abwehrspieler hatte in der Anderlecht-Jugend gespielt, war dann 2025 ein halbes Jahr bei Salzburg.

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Kurze Verspätung
Während am Donnerstag auf dem Spielfeld einiges schiefgelaufen war, verlief auch die Abreise nicht ganz nach Wunsch. Der Abflug am Freitagvormittag ging mit einer rund 20-minütigen Verspätung über die Bühne, weil das Flugzeug noch getankt werden musste. Aus der Sicht der Salzburger eine Europacup-Reise zum Vergessen ...

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