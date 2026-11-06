Anderlecht-Fans provozieren Salzburger mit Banner

Kurze Verspätung

Während am Donnerstag auf dem Spielfeld einiges schiefgelaufen war, verlief auch die Abreise nicht ganz nach Wunsch. Der Abflug am Freitagvormittag ging mit einer rund 20-minütigen Verspätung über die Bühne, weil das Flugzeug noch getankt werden musste. Aus der Sicht der Salzburger eine Europacup-Reise zum Vergessen ...