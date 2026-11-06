Anderlecht-Fans provozieren Salzburger mit Banner

Als wäre die bittere 0:2-Niederlage am vierten Spieltag der Europa League nicht schon schmerzhaft genug, wurden die Salzburger von den Anderlecht-Fans auch noch mit einem Banner provoziert.
„Salzburg ist violett-weiß“, war plötzlich am Donnerstagabend auf einem Plakat im Fanblock von Anderlecht zu lesen. Dabei handelt es sich nicht nur um die Klubfarben des belgischen Vereins, sondern auch um die von Austria Salzburg. Eine Spitze gegen die Bullen! Zudem sangen die Anhänger: „Weiß-Violett, Salzburg ist komplett!“
Eine perfekte Antwort auf dem Rasen blieb aus. Haris Tabakovic und Co. gerieten schon früh unter Druck und mussten sich am Ende mit 0:2 geschlagen geben. Mit bitteren Folgen: Die Salzburger fielen in der Europa-League-Tabelle vom 21. auf den 26. Rang zurück und aus den Aufstiegsrängen.
Ex-Bulle im Stadion
Mit Maximiliano Caufriez war ein aktuell vereinsloser Spieler als Zuschauer im Stadion mit dabei. Der Abwehrspieler hatte in der Anderlecht-Jugend gespielt, war dann 2025 ein halbes Jahr bei Salzburg.
Kurze Verspätung
Während am Donnerstag auf dem Spielfeld einiges schiefgelaufen war, verlief auch die Abreise nicht ganz nach Wunsch. Der Abflug am Freitagvormittag ging mit einer rund 20-minütigen Verspätung über die Bühne, weil das Flugzeug noch getankt werden musste. Aus der Sicht der Salzburger eine Europacup-Reise zum Vergessen ...
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.