Stadion-Debatte: ÖFB-Boss findet deutliche Worte

Die Debatte um die Mehrzweckarena, für die laut Rangnick der Standort des in die Jahre gekommenen Happel-Stadions im Prater am besten geeignet wäre, fällt in eine Zeit, in der ein großes Immobilienprojekt in Wien offenbar an der Kippe steht. Laut diversen Medienberichten ist es nicht ausgeschlossen, dass die in St. Marx geplante Eventhalle gar nicht errichtet wird, was wiederum den Bau des Multifunktionsstadions begünstigen könnte.