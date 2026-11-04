„Luca“ kennt Stocker nicht: „Müssen da noch …“

Oberösterreicher sollen künftig Teile liefern

Das 2023 gegründete Unternehmen ist nach eigenen Angaben Weltmarktführer bei humanoiden Robotern. Die humanoiden Maschinen können autonom agieren und sind mit KI im Einsatz. In den USA und Europa wird derzeit noch an vielen Prototypen gearbeitet, in China wird die Massenproduktion bereits hochgefahren. So lieferte Agibot im ersten Halbjahr 8400 Roboter aus. Der oberösterreichische Technologiekonzern Miba soll künftig Teile für den Roboter liefern.