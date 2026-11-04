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Drama kurz nach Weltcup-Debüt: ÖSV-Ass verletzt!

Ski Alpin
04.11.2026 20:50
In Sölden durfte Jakob Eisner noch sein Weltcup-Debüt feiern.
In Sölden durfte Jakob Eisner noch sein Weltcup-Debüt feiern.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der Kärntner Jakob Eisner hat sich eineinhalb Wochen nach seinem Debüt im Ski-Weltcup in Sölden verletzt und muss mehr als einen Monat pausieren. 

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Der 23-Jährige zog sich bei einem Einfädler im Slalomtraining einen Teilriss des Syndesmosebandes im rechten Sprunggelenk zu.

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