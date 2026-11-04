ManCity, Dortmund und Co. ab 21 Uhr im Einsatz

Leipzig setzt auf Heimstärke

Die Leipziger benötigen nach nur drei Zählern aus den ersten drei CL-Spielen Punkte. Auf Trainer Martin Demichelis wartet ein Wiedersehen mit seinem Ex-Club, mit dem er 2014 als Spieler englischer Meister war. Von den Packungen bei Bayern München (1:6) und Real Madrid (1:4) Mitte Oktober hat sich sein Team erholt. Nach ihrem 2:0-Sieg bei Schalke 04 sind die Leipziger als Tabellenvierter in der Bundesliga noch auf Tuchfühlung mit der Spitze. Dort können sie sich vor allem auf ihre Heimstärke verlassen: vier Siege und 18:0 Tore sprechen Bände.