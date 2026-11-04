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ManCity, Dortmund und Co. ab 21 Uhr im Einsatz

Champions League
04.11.2026 05:19
Manchester Citys Erling Haaland
Manchester Citys Erling Haaland(Bild: AFP/OLI SCARFF)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Vierter Spieltag in der UEFA Champions League. Mit dem sportkrone.at-Konferenzticker sind Sie ab 21 Uhr bei sieben Spielen live dabei – siehe unten.

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Hier der Liveticker:

RB Leipzig will in der Champions-League auch die Geister der Vergangenheit vertreiben. Das 0:7 am 14. März 2023 im Achtelfinal-Rückspiel bei Manchester City ist die höchste Niederlage in der Geschichte des Red-Bull-Klubs. Nun gastieren die „Cityzens“ um Stürmerstar Erling Haaland in der Königsklasse in Leipzig. Haaland hatte an dem kalten März-Abend vor dreieinhalb Jahren in Manchester alleine fünf Tore erzielt.

Leipzig hat böse Erinnerungen an das letzte Duell mit Erling Haaland und Co.
Leipzig hat böse Erinnerungen an das letzte Duell mit Erling Haaland und Co.(Bild: AFP)

„Er war immer da, wo der Ball runtergefallen ist“, erinnerte sich Leipzigs Abwehrchef Willi Orban. „Der Junge ist schon ein besonderer Kerl.“ Die ÖFB-Legionäre Nicolas Seiwald und Christoph Baumgartner waren damals noch nicht mit von der Partie, sie wechselten erst im folgenden Sommer nach Leipzig. Baumgartner hat sich nach seiner schweren Oberschenkelverletzung zuletzt mit drei Toren in vier Kurzeinsätzen zurückgemeldet. Gegen City könnte er erstmals nach seinen fast fünf Monaten Zwangspause in der Startformation stehen.

Leipzig setzt auf Heimstärke
Die Leipziger benötigen nach nur drei Zählern aus den ersten drei CL-Spielen Punkte. Auf Trainer Martin Demichelis wartet ein Wiedersehen mit seinem Ex-Club, mit dem er 2014 als Spieler englischer Meister war. Von den Packungen bei Bayern München (1:6) und Real Madrid (1:4) Mitte Oktober hat sich sein Team erholt. Nach ihrem 2:0-Sieg bei Schalke 04 sind die Leipziger als Tabellenvierter in der Bundesliga noch auf Tuchfühlung mit der Spitze. Dort können sie sich vor allem auf ihre Heimstärke verlassen: vier Siege und 18:0 Tore sprechen Bände.

  Aber was ist das alles gegen ManCity wert? Der englische Vizemeister wirkte zuletzt alles andere als unverwundbar. Elf Gegentore hat das Team von Enzo Maresca in seinen jüngsten sechs Pflichtspielen hinnehmen müssen. Die beiden Pleiten gegen Aston Villa (1:2) und Brighton (0:1), die ihnen die Tabellenführung in der Premier League gekostet haben, wollen Haaland und Co. in Leipzig vergessen machen. „Im Moment kassieren wir viele dumme Tore, die wir verhindern können“, meinte Maresca. „Natürlich sind wir nicht glücklich.“

Nusa größeres Talent als Haaland?
Glücklicher macht die Leipziger, die saisonübergreifend zehn Pflichtspiele in Folge im eigenen Stadion gewonnen haben, nicht nur die Rückkehr von Baumgartner, sondern auch die Formkurve von Antonio Nusa. Der Flügelspieler überzeugte gegen Schalke mit einem Tor und einem Assist, nun trifft er auf seinen engen Freund Haaland. Gaute Larsen betreute die beiden norwegischen Stars einst bei deren Jugendclubs – Nusa bei Stabaek, Haaland bei Bryne FK. „Antonio war für mich das größere Talent“, meinte der 64-Jährige.

Haaland habe zwar schon immer den besseren Torinstinkt gehabt, als Jugendfußballer habe er aber noch seinen Weg gesucht. Larsen: „Erling war sehr groß und dünn und bewegte sich ein bisschen wie Bambi auf dem Eis.“ Das hat sich mit der körperlichen Entwicklung des späteren Salzburg-Stürmers geändert.

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