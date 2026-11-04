E-Biker (68) stürzt mit Kopf voraus auf Asphalt

Mit Hubschrauber in Klinik

Der Senior landete in weiterer Folge mit dem Kopf voraus auf dem Asphalt. „Ein 48-jähriger Deutscher, der den Unfall wahrgenommen hatte, setzte sofort einen Notruf ab und leistete Erste Hilfe.“ Bei dem Unfall zog sich der 68-Jährige schwere Verletzungen zu. Mit dem Rettungshubschrauber wurde er in die Innsbrucker Klinik eingeliefert.