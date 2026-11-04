E-Biker (68) stürzt mit Kopf voraus auf Asphalt

Mit einem Flug in die Innsbrucker Klinik endete die Ausfahrt mit dem E-Bike für einen Einheimischen (68) in Niederndorf im Tiroler Bezirk Kufstein. Bei der Fahrt ins Tal war der Senior schwer gestürzt. Auch ein Hubschrauber musste zur Unfallstelle ausrücken.
Ereignet hat sich der Unfall am Mittwoch gegen 14.45 Uhr. Der 68-Jährige fuhr mit dem E-Bike auf der Bergstraße in Niederndorf in Richtung Tal. „Auf der Höhe des Friedhofes verlor er aus unbekannter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug“, heißt es von der Polizei.
Mit Hubschrauber in Klinik
Der Senior landete in weiterer Folge mit dem Kopf voraus auf dem Asphalt. „Ein 48-jähriger Deutscher, der den Unfall wahrgenommen hatte, setzte sofort einen Notruf ab und leistete Erste Hilfe.“ Bei dem Unfall zog sich der 68-Jährige schwere Verletzungen zu. Mit dem Rettungshubschrauber wurde er in die Innsbrucker Klinik eingeliefert.
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