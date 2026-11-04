NFL-Star meldet sich nach Horror-Verletzung

Genaue Diagnose steht aus

Eine genaue Diagnose und Informationen über Campbells Zustand, die über seine eigenen Worte hinaus gehen, gibt es weiterhin nicht. Der 26-Jährige war bei einem Tackling mit dem Kopf gegen einen Kontrahenten geprallt und wurde auf dem Spielfeld untersucht, während Spieler beider Teams knieten und beteten.