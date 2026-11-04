NFL-Star meldet sich nach Horror-Verletzung

NFL-Profi Jack Campbell hat sich nach einem schweren Unfall in einem Spiel der Football-Liga aus dem Krankenhaus zu Wort gemeldet. „Ich bin unglaublich ermutigt von den Fortschritten, die ich in so kurzer Zeit gemacht habe“, sagte der Linebacker von den Detroit Lions in einer Teammitteilung.
Er könne seinen Unterkörper wieder voll bewegen und auch sein Oberkörper mache Fortschritte. Campbell war gegen die Minnesota Vikings nach einem Zusammenstoß regungslos liegen geblieben.
Genaue Diagnose steht aus
Eine genaue Diagnose und Informationen über Campbells Zustand, die über seine eigenen Worte hinaus gehen, gibt es weiterhin nicht. Der 26-Jährige war bei einem Tackling mit dem Kopf gegen einen Kontrahenten geprallt und wurde auf dem Spielfeld untersucht, während Spieler beider Teams knieten und beteten.
Anschließend wurde er unter Applaus auf eine Trage gehoben, mit einem Wagen vom Feld gefahren und ins Spital gebracht. „Ich weiß, dass noch Arbeit vor mir liegt, aber ich bin weiterhin sehr optimistisch“, betonte Campbell.
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