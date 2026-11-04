Der Schein trügt – es droht weiterhin ein Absturz

Eine mehr als erfreuliche Zwischenbilanz im Europacup, wäre da nicht die Fünfjahreswertung der UEFA. Der Schein trügt, auf unserem Fußball lastet enormer Druck. Da Österreich in den vergangenen Saisonen viel an Boden in Europa verloren hat, droht weiterhin ein Absturz im Ranking. Die Bundesliga verliert dadurch fixe Startplätze für die Gruppenphasen, die Klubs müssen künftig früher in die Qualifikationen einsteigen. Das bedeutet mehr Risiko, größeres Zittern und weniger Geld zum Einkalkulieren des Budgets. Also keine leichten Herausforderungen ...