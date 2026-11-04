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„Krone“-Stopplicht

Der Schein trügt – es droht weiterhin ein Absturz

Fußball National
04.11.2026 20:10
„Krone“-Sportchef Peter Moizi
„Krone“-Sportchef Peter Moizi(Bild: Krone KREATIV/Eva Manhart, stock.adobe.com)
Porträt von Peter Moizi
Von Peter Moizi
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Fußball in aller Munde. Themen, die 2026 bewegten: Im Mai holte der LASK das Double, Ende Juni schaffte Österreich bei der WM mit dem 3:3 gegen Algerien den ersten Aufstieg in die K.-o.-Phase seit 1982. Im September und Oktober blieb das Team in der Nations League ungeschlagen – und zum Start in den November festigte Rapid mit dem 2:0 gegen die Austria die Tabellenführung. Auch auf Europas Bühne läuft es durchaus positiv.

  • Der LASK liegt in der Ligaphase nach der Hälfte mit zwei Siegen auf Aufstiegskurs und erzielte in vier Partien imposante zehn Treffer. Damit erhöhten sich die Einnahmen der Linzer im Bewerb bereits auf über 30 Millionen Euro.
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  • Sturm Graz und Salzburg träumen in der Europa League vom Weiterkommen. Jeweils vier Punkte nach drei Runden geben berechtigte Hoffnung.

Eine mehr als erfreuliche Zwischenbilanz im Europacup, wäre da nicht die Fünfjahreswertung der UEFA. Der Schein trügt, auf unserem Fußball lastet enormer Druck. Da Österreich in den vergangenen Saisonen viel an Boden in Europa verloren hat, droht weiterhin ein Absturz im Ranking. Die Bundesliga verliert dadurch fixe Startplätze für die Gruppenphasen, die Klubs müssen künftig früher in die Qualifikationen einsteigen. Das bedeutet mehr Risiko, größeres Zittern und weniger Geld zum Einkalkulieren des Budgets. Also keine leichten Herausforderungen ...

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