Nach Trennung: Silberberger bricht sein Schweigen!

Ex-Cheftrainer Thomas Silberberger spricht mit der „Krone“ erstmals über die Trennung vom WAC, nennt die Gründe für sein Scheitern und verrät, was er nun über die Wolfsberger denkt und wie es mit ihm weitergeht. Zudem: Christian Puff ist nicht mehr Vizepräsident der Wolfsberger.
Zwei Wochen ist’s her, dass Thomas Silberberger vom WAC vor die Türe gesetzt wurde. Fünf Punkte in neun Partien hatten dem Chefcoach das Genick gebrochen. Die Trennung hat der 52-Jährige mittlerweile verdaut, spricht nun mit der „Krone“ erstmals darüber.
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