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US-Midterms: „Das beste Ergebnis für die Märkte“

Wirtschaft
04.11.2026 20:00
Die Märkte reagierten positiv auf das Wahlergebnis aus den USA
Die Märkte reagierten positiv auf das Wahlergebnis aus den USA(Bild: EPA/SARAH YENESEL)
Porträt von Hannah Michaeler
Von Hannah Michaeler

Hohe Energiepreise, Angst vor Inflation und volatile Tech-Werte haben die vergangenen Wochen an den Börsen geprägt. Als Reaktion auf den Erdrutschsieg der Demokraten bei den Midterms zeigten sich die Märkte international im Plus. Elon Musks Firmen Tesla und SpaceX machten Verluste. Der Doller verlor, der Goldpreis stieg an.

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Wo ein Farmer in Texas und eine Studentin in Michigan ihre Kreuze machten, beeinflusste am Mittwoch weltweit die Wirtschaft. „Das Wahlergebnis ist das beste Outcome für die Märkte“, sagt Börsen-Experte Werner Lehner, Geschäftsführer der WSS Vermögensmanagement GmbH. „Die Unsicherheit nach zwei volatilen Wochen nimmt leicht ab. Insgesamt muss man aber sagen: Wahlen lösen keine geopolitischen Probleme.“ 

KI-Unternehmen haben in den vergangenen Monaten das Wachstum an den Börsen angetrieben – angeführt von US-amerikanischen Werten. Aber auch der österreichische Index ATX reagierte am Mittwoch positiv und stand mit fast drei Prozent im Plus: „Das macht wett, was kürzlich verloren gegangen ist“, sagt Marc Brütsch, Chefökonom der Vermögensberatung Swiss Life. 

Marc Brütsch, Chefökonom der Finanzberatungsgruppe Swiss Life
Marc Brütsch, Chefökonom der Finanzberatungsgruppe Swiss Life(Bild: Swiss Life)

Tesla und SpaceX verloren rund fünf Prozent
Nach den Midterms haben die Börsen historisch oft profitiert, sagt Brütsch. „Das hat man auch 2006 gesehen – und dann kam zwei Jahre später die Finanzkrise.“ In Texas, das mit Gina Hinojosa erstmals seit Langem eine demokratische Gouverneurin bekommt, geriet das Firmenimperium von Elon Musk unter Druck. „Werden die Tech-Milliardäre das Lager wechseln? Das wird man abwarten müssen“, sagt Brütsch.

Die Infografik zeigt Ergebnisse und Trends der US-Midterm-Wahlen. Im Repräsentantenhaus haben die Demokraten die Mehrheit erreicht. Im Senat liegen die Demokraten vorn. Eine Karte zeigt wichtige Senatswahlen in den Bundesstaaten mit knappen Rennen, besonders im Mittleren Westen und Süden. Quelle: CNN.

Werden die Demokraten mehr Haushaltsdisziplin haben als die Republikaner? „Nein, das hat auch Joe Biden schon gezeigt“, sagt Brütsch. „Trump wird sein Veto nutzen und seine Außenpolitik fortsetzen.“

KI-Werte verloren
Dass in den kommenden zwei Jahren Regulierungen kommen könnten, die den KI-Boom bremsen, erwartet er nicht. Zur Eröffnung der US-Börsen gerieten Chip- und KI-Werte dennoch unter Druck – Micron, Sandisk und Marvell verloren bis zu 5,5 Prozent. Solarenergie-Unternehmen wie First Solar und Enphase Energy legten teils zweistellig zu. Auch der Gesundheitsbereich zeigte nach oben. Alphabet, Amazon und Microsoft hatten allesamt satte Gewinne.

Der US-Dollar fiel im Verhältnis zum Euro, der Goldpreis stieg dafür auf über 4000 Dollar pro Feinunze. Der Ölpreis fiel den vierten Tag in Folge.

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