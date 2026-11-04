US-Midterms: „Das beste Ergebnis für die Märkte“

Tesla und SpaceX verloren rund fünf Prozent

Nach den Midterms haben die Börsen historisch oft profitiert, sagt Brütsch. „Das hat man auch 2006 gesehen – und dann kam zwei Jahre später die Finanzkrise.“ In Texas, das mit Gina Hinojosa erstmals seit Langem eine demokratische Gouverneurin bekommt, geriet das Firmenimperium von Elon Musk unter Druck. „Werden die Tech-Milliardäre das Lager wechseln? Das wird man abwarten müssen“, sagt Brütsch.