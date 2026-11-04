Emotionale Rückkehr neun Jahre nach dem Anschlag

Marc Bartra ist vor dem Champions-League-Spiel gegen Betis Sevilla herzlich von Borussia Dortmund empfangen worden. An der Fassade des Signal-Iduna-Parks erleuchtete eine große Grafik mit dem Schriftzug „Einmal Borusse, immer Borusse“. Darunter stand auf Spanisch geschrieben: „Willkommen zurück in Dortmund, Marc!“
Den Innenverteidiger von Betis Sevilla und Borussia Dortmund verbindet eine emotionale Vergangenheit. Bartra war Teil des Dortmunder Teams, welches im April 2017 bei der Busanreise zum Heimspiel gegen AS Monaco Opfer eines Anschlags wurde.
Schwere Verletzungen
Der Spanier erlitt damals als einziger Spieler eine physische Verletzung und lag vier Tage im Krankenhaus. Er brach sich bei dem Anschlag die Speiche und zog sich Splitterverletzungen an der Hand zu. Auch ein Polizist wurde damals verletzt.
Nach der Saison 2017/2018 wurde er emotional aus Dortmund verabschiedet, Bartra wechselte zurück in sein Heimatland zu seinem jetzigen Verein Betis Sevilla.
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