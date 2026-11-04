Trump hat jetzt überhaupt nichts mehr zu verlieren

„Es war einfach eine schlechte Stimmung, die in der Luft lag“, begründet Trump die krachende Niederlage seiner Republikaner bei den Zwischenwahlen. Er selbst und der von ihm angezettelte Iran-Krieg hätten damit selbstverständlich nichts zu tun. Er werde die Wahl anerkennen, fügte er hinzu und sagte dann einen Satz, den man so wohl nicht von ihm erwartet hätte: „Die Demokraten haben ihre Sache gut gemacht.“