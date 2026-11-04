Harry und Meghan planen erste Auslandsreise

Es ist zudem das erste Mal seit Bekanntwerden der Missbrauchsvorwürfe gegen Markles Vater, dass die beiden gemeinsam auftreten. Thomas Markle wurde wegen des Besitzes mutmaßlicher Bilder von Kindesmissbrauch angezeigt. Erst kürzlich teilte die philippinische Polizei mit, Missbrauchsmaterial auf Datenträgern des Mannes gefunden zu haben.