Harry und Meghan planen erste Auslandsreise

Meghan Markle und Prinz Harry werden nach Brüssel reisen. Es ist ihr erster gemeinsamer Trip ins Ausland seitdem sie nach Großbritannien zurückgekehrt sind und seit die Missbrauchsvorwürfe gegen Meghans Vater öffentlich wurden.
Das Royal-Paar steht wohl bald schon wieder gemeinsam auf internationaler Bühne. Am Dienstag, 10. November, reist das Paar nach Brüssel, wie britische Medien berichteten. Die beiden werden das erste Mal seit mehreren Wochen gemeinsam im Ausland auftreten.
Wollen in Brüssel Memorial für Kinder eröffnen
Im Europäischen Parlament wollen Harry und Meghan das Lost Screen Memorial eröffnen, das von ihrer Archewell Foundation ins Leben gerufen wurde. Die Gedenkstätte erinnert an Kinder, die nach schlechten Erfahrungen auf Social Media ums Leben gekommen sind.
Erster Auslandsauftritt seit Umzug
Die Reise nach Brüssel ist Harry und Meghans erste gemeinsame Auslandsreise seit ihrer Rückkehr nach Großbritannien. Ihren ersten gemeinsamen öffentlichen Auftritt seit dem Umzug hatten die Sussexes am 15. Oktober in Nottingham. Dort besuchten sie mehrere Wohltätigkeitsorganisationen.
Es ist zudem das erste Mal seit Bekanntwerden der Missbrauchsvorwürfe gegen Markles Vater, dass die beiden gemeinsam auftreten. Thomas Markle wurde wegen des Besitzes mutmaßlicher Bilder von Kindesmissbrauch angezeigt. Erst kürzlich teilte die philippinische Polizei mit, Missbrauchsmaterial auf Datenträgern des Mannes gefunden zu haben.
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