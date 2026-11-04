ÖHB-Team gewinnt EM-Quali-Auftakt gegen die Türkei

Fehlwürfe erschwerten Weg zum Erfolg

„Ich bin sehr zufrieden. Das war ein ganz wichtiger Sieg“, sagte Romero. Der Teamchef lobte die gute Deckungsarbeit, verwies aber auch auf die schlechten ersten Minuten nach der Pause. Kapitän Bilyk sah noch Luft nach oben. „So einfach, wie es das Ergebnis zeigt, war es nicht. Wir haben uns das Leben schon auch selber schwer gemacht mit unseren Fehlwürfen. Das darf uns natürlich nicht passieren, aber wir haben es hinten raus trotzdem wieder gut gemacht und eine souveräne Leistung gezeigt“, meinte Bilyk. Der wie Franko Lastro und Tobias Wagner sechsmal erfolgreiche Kapitän betonte: „Wir müssen das gegen Georgien definitiv ein Stück besser machen.“